Geovanna, otra guerrera que lucha por sobrevivir

El cáncer de mama y la situación de pobreza del país le ponen una dura prueba a Geovanna Aurora Cruz Rodríguez desde el año pasado, pero la pandemia vino recrudecer su realidad en este 2020.

A la mujer de 34 años quien vive con sus tres hijos en Colinas de Santa Fe, el 26 de junio del año pasado la operaron para extraerle un quiste en la mama derecha y el día 29 del mismo mes le dan el lamentable diagnóstico de cáncer de mama en etapa 3.

El 31 de julio le practican la mastectomía en el hospital regional, más ocho sesiones de quimioterapia para luego enviarla al CECAN para recibir 25 sesiones de radioterapia la ciudad de Xalapa.

"Ahorita me están aplicando una ampolleta que se llama Trestasamat, gracias a Dios ya me la están dando en el hospital gracias a que tuve que meter un juicio de amparo que gracias a Dios salió favorable porque es mucho dinero, pues cada ampolleta salía en $49 mil 400 pesos cada ampolleta", comenta Geovanna.

Necesita ayuda

Cruz Rodríguez vive con sus tres hijos, dos de ellos adolescentes que tienen que trabajar limpiando patios, tinacos y pintando, además de un infante. Su esposo se tuvo que ir a Caborca, Sonora como campesino donde le pagan $200 al día.

El ayuntamiento de Veracruz le apoyó con dinero el martes por la mañana para realizarse dos exámenes que le piden en el hospital pero también hace un llamado al diputado estatal Bingen Rementería Molina para que le apoye con un triciclo el cual tuvo que mal vender para salir adelante durante la pandemia, "Yo veo que él ayuda a varias personas, que necesitan apoyo en especie o en dinero, le hago un llamado para que me voltee a ver".

"Teníamos un triciclo que nos habíamos comprado, tenía como tres meses y pues también lo tuvimos que mal vender, yo salía a vender chicharrones, jícamas con chile, pepino, todo eso, de ahí nos sosteníamos", dice la entrevistada.

Botear

Debido a su enfermedad y a la precaria situación que empeoró la cuarentena, Aurora tuvo que verse en la necesidad de botear en calles y camiones tanto en la ciudad de Xalapa como en la zona conurbada Veracruz-Boca, bajo el sol y con su reciente herida en recuperación.

"Yo empecé con el boteo en el mes de junio que fue cuando a mi me iban a mandar a la ciudad de Xalapa, yo andaba con mis papeles demostrando a la gente, no pagué mis radioterapias gracias a Dios, mi esposo me ayudaba, él iba conmigo, yo necesitaba para los pasajes para poder comer algo".

En agosto fue la última vez que dejó de botear y hoy ya no lo hace debido a las hinchazones que sufre en su brazo derecho debido a que cuando la temperatura baja, la herida provoca las inflamaciones, además de que cuando salía a botear, el cargar el letrero que traía, le originaba dicho problema.

Geovanna vive en la calle San Carlos número 372 A, Colinas de Santa Fe Veracruz, su número de cuenta es del banco Santander 5579070032540554 y su número telefónico es 22991923 64, que deja a disposición de quien desee apoyarle.