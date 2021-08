Garantizan vacunas alto porcentaje de inmunidad: médico de TenarisTamsa

Con las nuevas variantes si no adoptas las medidas de protección personal recomendadas puedes contagiarte muchas veces en un año, pues el organismo humano genera anticuerpos específicamente para cada variante, por lo que si te enfermaste de la variante Alfa y sigues sin protección, ni vacunación, puedes contraer cualquiera de las otras variantes afirmó el Doctor Héctor Gutiérrez, responsable del Servicio Médico de TenarisTamsa , durante un Facebook Live que ofreció la empresa para despejar las dudas de la población sobre el Covid-19.

Vacunas

Señaló que hoy en día hay esfuerzos importantes como la vacunación, las medidas de protección personal, sin embargo, esto se logrará detener con la colaboración de todos.

Noticia Relacionada Veracruz acumula 83 mil 378 casos positivos de Covid y 10 mil 815 defunciones

Respecto a las dudas que la población le consultó, la vacunación fue uno de los temas que más preguntas generó.

“Una persona vacunada puede contagiarse de Covid-19, sin embargo, las personas que cuentan con su esquema completo de vacunas, su sistema inmune desarrolla un memoria de defensas para combatir ese virus, es decir, que gracias a la vacuna, ya no se enfrenta a un virus desconocido, por lo que el contagio entre personas vacunadas es mucho menor, sin embargo, si se enferma puede contagiar a otras persona que estén o no vacunadas”, dijo.

Explicó que existen dos tipos de inmunidad, la inmunidad adquirida (vacunas) y la natural, que es cuando el paciente se infecta y su cuerpo genera defensas.

“Bajo este concepto las vacunas garantizan un porcentaje alto de inmunidad, por lo que la mejor vacuna es la que le toque a cada quien, lo importante es que se eleve la capacidad de que el organismo tenga defensas para poder combatir la enfermedad”, subrayó.

Añadió que se debe de esperar 30 días después de ser dado de alta para ser vacunado en caso de que hayas padecido Covid y aclaró que aún no se sabe cuánto tiempo duran las defensas en una persona que desarrolló la enfermedad o un vacunado.

Diversas variantes

El galeno detalló que cuando un virus entra al cuerpo humano empieza a crear copias de sí mismo exponencialmente, en esta multiplicación las moléculas pueden equivocarse, ya sea a favor del portador o en contra, es decir que cree copias de virus más agresivas o menos agresivas, con mayor o menor capacidad de causar daño al cuerpo humano.

“Estas variantes más agresivas se han denominado Alfa, que proviene de Reino Unido; Beta, de Sudáfrica; Gama, de Japón y la que ya se encuentra en México es la variante Delta, de la India.

Cada una tiene sus particularidades, sin embargo, la variante Delta tiene la capacidad de que una solo persona infectada puede llegar a infectar hasta a 8 personas más, y esas 8 a su vez cada una puede contagiar a otras 8, es decir que se dispersa rápidamente. Cuando el Covid llegó a México, una persona podía contagiar a una sola persona, después de tanta replicación la variante Delta hace que los hospitales colapsen”, expuso.

Asintomáticos, principal foco de contagio

Agregó que no hay forma de saber que un asintomático tiene el virus si no se realiza una prueba.

“Hoy sabemos que la principal fuente de contagios son las personas asintomáticas, por eso es muy importante que todas las personas sigan las medidas sanitarias, porque si no hay una sospecha de contagio, el asintomático seguirá regando el virus a su paso, si no usa la protección de un cubre bocas, lavado de manos y distancia social”, enlistó.

Cubre bocas ideal

Los cubre bocas tricapas son los recomendados por el médico para la población en general, ya que tienen una capa plástica que los hace impermeables, esto protege de las gotitas de saliva, sin embargo lo más importante es que se use adecuadamente.

Recordó que no todos los pacientes con covid son hospitalizados, por lo que no se debe temer acudir al hospital en cuanto inicien los síntomas.

“Hay un miedo general de ir al hospital porque se cree que van a ir y ya no van a salir, lo importante es ir para no perder tiempo valioso que es vital para salir del cuadro. Muchos pacientes que van al hospital llegan cuando ya no se puede hacer nada por él. Por lo que es muy importante ir a los primeros síntomas para recibir el tratamiento adecuado”, recomendó.

Hay gente que padeció Covid y que ya se recuperó, sin embargo puede salir positivo hasta después de 6 meses, porque la prueba PCR no distingue la presencia del virus vivo o muerto, lo importante son los síntomas.

Recordó que una de las fuentes más importantes de contagio son las gotitas de saliva que salen de la nariz y la boca al hablar, una nube de condensación que no es visible, por lo que es importante ventilar los espacios para que esta nubecita se disperse y no haya contagios.

“El aire acondicionado en general ayuda a ventilar la habitación, los minisplits no lo hacen, por lo que hay que ventilar los cuartos”, manifestó.

Aseveró que los virus en general no tienen medicamentos que los destruyan, la cura ideal para todas las infecciones virales es el sistema inmunológico, no hay más.

Ante la pregunta de que a través de las vacunas se insertan microchips y otras cosas, afirmó que las vacunas son completamente seguras.

“Están vigiladas por un comité internacional y no generan magnetismo, ni otra cosa que no sea inmunidad”, dijo.