Garantizada, seguridad durante Carnaval de Veracruz

Durante las fiestas del Carnaval de Veracruz 2020 la seguridad estará garantizada, tanto para los espectadores como los participantes, señaló el presidente del comité organizador, Luis Antonio Pérez Fraga.

Sin embargo lamentó "la escasa promoción" de las fiestas, pues aunque la Secretaría de Turismo prometió apoyar con la difusión no se conoce el trabajo que han realizado.

"Los empresarios hicieron un llamado al Gobierno del Estado para que se apoye a las fiestas, de nada sirve que preparemos un gran carnaval si no hay promoción; el ayuntamiento está haciendo la promoción.

"No sabemos en qué consiste la promoción que el Gobierno Estatal hará, no sabemos si son spots en televisión nacional, si son espectaculares, hasta el momento no tenemos ninguna información del gobierno estatal".

Para estas fiestas, se contará con alrededor de tres mil 122 elementos de seguridad de los tres niveles de Gobierno, además de 520 pertenecientes a la Guardia Nacional.

Además habrá 80 cámaras del C4 y módulos de la Fiscalía General del Estado para resguardar a los menores extraviados, así como recibir las denuncias correspondientes.

"Estarán prohibidas las hieleras, cero alcohol, únicamente se va a permitir el consumo de cerveza en vaso, cero cristal y cero objetos punzocortantes. Es la misma estrategia que nos ha dado buenos resultados, saldo blanco y abatimiento de delitos en 34 por ciento, pero con el mayor número de elementos se cuidará un mayor perímetro".

Por ello sostuvo que se contará con suficientes elementos para cuidar las fiestas y a los visitantes.