Garantizada la ampliación del Puerto de Veracruz: Sergio Gutiérrez

Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) vulneró el derecho humano a un medio ambiente sano al aprobar el proyecto con base a estudios incompletos.

El legislador confió en que exista voluntad para resolver a la brevedad ya que se trata de un proyecto relevante no solo para Veracruz sino para el país en general.

Recordó que el Puerto de Veracruz es fuente importante de riqueza y bienestar para la región porque genera empleos y derrama económica.

También aumenta el comercio internacional del país sobre todo con Estados Unidos y Europa.

"Ese dinero está en el PEF y está garantizado, por los temas administrativos confiaría que con oficio político se vayan resolviendo. Yo confiaría en que se vaya resolviendo el tema. Los recursos probados por la Cámara de Diputados ahí están, son mil 200 millones que aprobamos a fines del año pasado y son garantía para que Veracruz tenga esa ampliación que le va a generar mucho más dinero en empleos y bienestar para el puerto".

Insistió en que se requiere buscar el diálogo para considerar un desarrollo sustentable.

También se presupuestaron 10 mil millones de pesos para el Corredor Interoceánico, pero las obras avanza lentas porque son proyectos de complejidad y de incidencias sociales y de ingeniería.

"Son proyectos que van a estar y cambiar la fisonomía de Veracruz. El proyecto es algo en lo que creo y confío que va a generar condiciones de movimiento económico para la región de Minatitlán, Coatzacoalcos y mucho más allá de eso".

REPERCUSIONES RUSIA-UCRANIA

El 40 por ciento del consumo de gas en Europa depende de Rusia y habrá que esperar las repercusiones que dichas naciones tengan por el conflicto con Ucrania, para determinar que le depara a México.

Sin embargo, el legislador confió en que no haya mayor afectación por el incremento de los precios del crudo y gas.

Se mantendrán los subsidios y las hidroeléctricas trabajarán a su máxima capacidad para prevenir una escalada de precios, dijo.

"El tema de la electricidad es ir por la ruta de generar energía limpia y generar un mercado privado y justo. Habrá que esperar a ver que repercusiones tiene este conflicto en Europa. Rusia suministra el gas a Europa y esto tiene que ver con la electricidad".

''Siendo autosuficientes en granos y combustibles se tendrá estabilidad ante factores internacionales".

REFORMA ELECTRICA

El lunes concluyen los Foros de Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, para comenzar con el análisis parlamentario.

Gutiérrez Luna recordó que en la actualidad las empresas privadas tienen ganancias de hasta 500 por ciento, por lo que se requiere un marco jurídico que propicie equilibro. Eliminando los excesos se compensará el mercado y permitirá al estado invertir en la rehabilitación de las hidroeléctricas existentes.

En algunos casos faltan turbinas o dar mantenimiento a las mismas para generar energía limpia y constante.

"El gas es el principal insumo para las plantas de ciclo combinado que ha venido generando crisis en Europa y en México afortunadamente la CFE entró al respaldo cuando las empresas extranjeras no quisieron entrar al mercado de ciclo combinado por lo caro que estaba el gas. El tema de la electricidad es ir por la ruta de generar energías limpias y un mercado privado que sea justo".

En los parlamentos quienes opinaron a favor y en contra pudieron expresarse abierta y libremente para generar debate, al tiempo que se dieron a conocer las razones por las que se promueve la Reforma Eléctrica y las experiencias internacionales.

Al cierre de los foros iniciará la discusión parlamentaria para trazar una ruta y la posible aprobación de la iniciativa.

Confió en que los diputados de oposición antepongan el interés de los mexicanos y no los de partido.

"No hay lugar donde no exista reclamo sobre las tarifas de luz y lo que necesitamos son tarifas justas donde unos no paguen poco y otros mucho, sino que sea justo el pago de la luz. El diálogo ha sido permanente y se ha construido la posibilidad de ir armando la reforma".

MANEJO DE RECURSOS EN VERACRUZ

Veracruz y el resto de los entes que tuvieron observaciones en la entrega de informes de la Auditoría Superior de la Federación, sobre la revisión de la Cuenta Pública 2020, cuentan con tiempo para solventarlas y comprobar un buen manejo de recursos.

A pesar de los señalamientos, en la entidad se efectúa una responsable administración de las finanzas públicas y seguramente se cumplirá con la entrega de los informes pertinentes.

A su parecer el secretario de Finanzas José Luis Lima Franco adoptó estrategias adecuadas para pagar la deuda pública heredada de pasadas administraciones y no incrementar la actual.

"Es un informe y hay que esperar a la solventación de las observaciones, no hay que prejuzgar o adelantarse a la conclusión. Hay que analizar las observaciones una por una y no generalizar en ellas. Yo creo que el secretario de Finanzas está teniendo disciplina financiera, está recomponiendo la herencia de las administraciones pasadas que lo dejaron hipotecado".

/dj