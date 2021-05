Garantiza Jaime de la Garza transparencia en los fondos de salud y educación

"Creo que todos estamos de acuerdo en la importancia de estos dos temas en la sociedad veracruzana. El derecho a la salud y a la educación, dignas, gratuitas y de calidad, son garantías que debemos tener como individuos y como mexicanos y con base en nuestras leyes, ambas son facultades de gobierno federal y estatal, no son atribuciones municipales".

PUBLICIDAD

Como parte de sus campañas presentó cuatro propuestas en materia de salud: exigir transparencia en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, FASSA; promover un esquema de prestaciones especiales a los trabajadores del sector salud por aumento de riesgo laboral debido a la pandemia; gestionar y llevar la atención médica y campañas de apoyos de la Jurisdicción Sanitaria en los municipios y localidades del distrito.

Noticia Relacionada Sin fecha para vacunación de 50 a 59 años en centro de Veracruz

Por último, atacar el problema de los mosquitos a través de una iniciativa en donde sea obligatorio para la Secretaría de Salud Estatal promover de suministros para la fumigación a los municipio que colinden con ríos, arroyos, lagunas o lugares propicios para la proliferación de los mosquitos.

"Veracruz no recibe 100, ni 200, ni 1,000 millones de pesos para servicios de salud. El estado de Veracruz recibe más de 7 mil millones de pesos, siendo la segunda entidad que recibe más recursos del FASSA, solo detrás del Estado de México; lamentablemente esos recursos no se ven reflejados en mayor salud para los ciudadanos, no se están usando bien, pero es un tema que con la mayoría en el Congreso podemos vigilar, exigir y castigar si no se utilizan bien".

PUBLICIDAD

Así mismo Jaime de la Garza denunció la falta de medicamentos en todas las instituciones de salud pública del Estado, poniendo como ejemplo la Torre Pediátrica de la cual, tanto médicos, como padres de familia han reclamado la falta de insumos, medicinas y tratamientos para los niños con cáncer.

En materia de educación, el candidato panista aseguró que desde el poder legislativo exigirá la transparencia en el Fondo para el Fomento de la Educación.

PUBLICIDAD

"Que se cobra a millones de veracruzanos que pagamos impuestos; sin embargo, hay nula información del destino de este dinero; hoy, los veracruzanos no sabemos a dónde se va".

Buscará poner puntos de internet gratuitos en las plazas públicas en todas las cabeceras municipales, unidades deportivas del estado y centros de atención extraescolares.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD