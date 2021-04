Funcionarios protegen a apps de transporte en Veracruz: Taxistas

Funcionarios menores podrían estar detrás de la irrupción de aplicaciones para transporte público en el estado o de otra manera no se explica que nadie las frene pese a que violan el reglamento respectivo, alertó Mario Ortiz, presidente de la Coalición de Taxistas de Veracruz.

Lamentó que persista el problema pese a las reiteradas denuncias públicas de taxistas formales e incluso encuentros con algunos conductores particulares en servicio de transporte sin tener licencia en la modalidad de transporte público.

A eso atribuyó el que no se ponga fin a una situación irregular que afecta a quienes tienen que renovar licencia, aprobar cursos que impone Transporte Público y otras especificaciones, mientras otros sólo se suben a un automóvil y desplazan a los trabajadores del volante organizados.

"Es por el solapamiento que hay de las autoridades en materia de transporte, el apoyo en el que se están viendo favorecidas con las autoridades de Transporte, es una realidad. El gobernador hace días declaró que no van a entrar a trabajar, que no se van a autorizar, y eso lo reconocemos.

"Eso nos alienta, pero nos preocupa cuando dice que la sociedad tiene que entender que así encontró en el estado el transporte, pero el día que llegó esta administración no trabajaban las aplicaciones en la calle, los operativos no les permitían trabajar. Las aplicaciones In Driver y Uber empiezan a trabajar desde que llegó esta administración", señaló Ortiz Martínez.

Aclaró que no se oponen a que las personas trabajen para sobrevivir, sobre todo en esta pandemia que tanto ha afectado a la economía, pero que sea dentro del marco legal y con piso parejo para todos.

Reconoció que legalmente no se les ha permitido, pero en los hechos se observa lo contrario.

"En las calles están trabajando y hay un responsable que los deja trabajar, y ese responsable es una autoridad facultada y obligada a hacer cumplir la ley y no lo está haciendo o alguien está asesorando mal al gobernador o lo están engañando", subrayó.

Declinó caer en elucubraciones sobre algún posible apoyo desde el Altiplano al ingreso de las aplicaciones como las mencionadas y las que pudieran aparecer en las calles de los municipios más grandes y lucrativos, como el puerto de Veracruz.

Sin embargo tampoco metería las manos al fuego por nadie y prefirió reiterar el llamado a la autoridad de Tránsito y Transporte Público para garantizar el cumplimiento de la ley y que sólo presten el servicio de taxi quienes cuenten con una concesión del gobierno estatal.

BATALLA JURÍDICA

El presidente de la Coalición de Taxistas de Veracruz destacó que en otras entidades federativas los juicios iniciados han dado la razón a los prestadores de servicios que operan en el marco de la ley y no a la competencia desleal y sin sustento jurídico.

"En Quintana Roo acaban de perder otro juicio, en donde desestiman el criterio de que es un servicio diferente el prestado por los taxis: resuelve el tribunal que son el mismo servicio y con eso nos dan pauta a defendernos que sí es el mismo servicio, pero el de nosotros está regulado y el de ellos no, por lo cual debe ser prohibido.

"Si hay autoridades que los protegen o que los solapan, ellas mismas están dando pauta a la ilegalidad y entonces nos empezamos a volver un estado de derecho sin aplicación de ese derecho", aseveró Ortiz Martínez.

Lamentó que algunas voces justifiquen el ingreso ilegal de aplicaciones ante la falta de calidad que se observa en algunos taxis que tienen concesión, pues dijo que no se puede corregir un problema con medidas fuera de la ley.

"Como están las condiciones actuales, que nosotros para meter un vehículo en transporte debemos esperar hasta una semana y pasar 4 revistas; y las aplicaciones, los dueños de los que trabajan la aplicación pueden comprar un coche en la mañana y en la tarde tenerlo trabajando sin pasar ninguna revista ni ningún criterio legal ni presentar ningún documento, bajo esas condiciones nosotros no podemos competir", puntualizó.

No es viable permitir una ilegalidad para corregir algo que no funciona bien; lo menor es corregirlo desde lo que marca la ley, o de lo contrario se convalidará la anarquía y la ley del más fuerte o el que tiene más dinero y se apoyaría a lo ilícito, lo cual es inadmisible en un estado de derecho, recalcó el líder de taxistas.