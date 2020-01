Fue 2019 un año terrible para los constructores de Veracruz: Acevac

2019 fue un “año dramático” para los empresarios de la construcción y mucho peor para quienes no tienen grandes capitales, porque aún arrastran adeudos de gobiernos anteriores y no tienen acceso a concursos de obras, además de tienen “tener encima” a Hacienda, Seguro Social e Infonavit.

Alfonso Arnaiz Vázquez, presidente de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz en la conurbación Veracruz-Boca del Río, alertó que un sector se encuentra “literalmente asfixiado” por una recesión económica, deudas e incertidumbre.

Calificó al 2019 como un año fatal, y por si fuera poco, dijo, el anuncio de un incremento salarial da la “puntillada final” a quienes no tienen opción, dan ese aumento o despiden a los pocos empleados que aún les quedan, a riesgo de enfrentar una demanda laboral que se sumaría a la “oscuridad empresarial”.

“En el 2020, si cumplen lo que han dicho, que va a haber inversión muy fuerte en infraestructura, pudiera mejorar la situación. Sin embargo las dependencias del Gobierno del Estado han avisado que no van a pagar hasta marzo, incluso a las empresas que tienen la fortuna de tener una obra les han estado diciendo que tienen que ver la forma de terminar pero les van a pagar hasta marzo.

“No conozco a nadie que diga que le pagaron; al contrario, todo mundo dice que no. En la zona conurbada antes rondaba los 100 millones de pesos lo que les adeudaba el gobierno y a nivel estatal era muchísimo más alto”, dijo.

Señaló que algunos constructores han ido a otros estados pues para pocos es costeable, por carecer de recursos, establecer una oficina y sobrevivir hasta concluir la obra asignada.

Asimismo estimó un subejercicio de 70 por ciento por parte de la administración estatal, además que para poder participar en las escasas obras se requiere de al menos 15 mil pesos para el concurso, sin garantía de ganar la obra pública.

Situación dramática

El representante de Acevac en la conurbación remarcó que a la falta de trabajo se suma el inminente incumplimiento de obligaciones fiscales y de índole laboral, que podría “sepultar” a los escasos sobrevivientes.

“Es dramático. Es una de embargos a empresas, de ventas; nos estamos volviendo expertos en ventas porque hemos vendido todo, todo lo que teníamos lo hemos vendido, vehículos, maquinaria, todo se ha vendido para ir subsistiendo.

“No te quitas de encima al Seguro Social, al Infonavit, al SAT. Si con el mínimo personal tienes encima al IMSS con el incremento salarial cuánto va a aumentar el Seguro, el Infonavit; con qué vas a pagar si no hay ni para aguinaldo, no se han pagado aguinaldos. Ya no sabe uno a qué santo encomendarse para que la situación en el estado cambie”, señaló.

Debido a esto exhortó al gobierno estatal a buscar un canal para ir liquidando parcialmente los adeudos, que aunque no corresponden a esta administración el deudor sigue siendo el ente público.

Enfatizó que los pocos constructores aún subsisten en la zozobra de que las dependencias los requieran por no poder cumplir pasivos pendientes.

“-¿Cómo cuántos empresarios han sido embargados por no pagar deudas?

“Muchos, muchos. Lo que pasa es que cada vez quedamos menos, nosotros hemos ido a la mínima expresión ya y los que se han quitado andan escondiéndose del SAT o escondiéndose del Seguro Social porque no hay por dónde.

“No hay dinero hasta mediados de marzo. Entonces jodidos (sic) los que están trabajando, porque van a tener que seguir trabajando porque el contrato dice que o lo terminas o vienen multas y un montón de cosas”, remató.