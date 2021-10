Explicó que luego de inventar delitos, un caso que lleva pasó de lo civil a lo penal.

"Es un caso de supuesto incumplimiento de pensión alimenticia. Es civil, pero ahora acusan fraude por supuesta simulación de actos jurídicos. Y para tratar de acreditar el delito manifiestan que el señor Celso Erick Garrido del Castillo, quien procreó una hija con la señora Yasmín Gómez Bello, vendió una casa habitación de su propiedad a la señora Ana Isabel Martínez Torres, para según así evitar garantizar y evadir el cumplimiento de la pensión alimenticia de su menor hija", señaló la abogada defensora.

Recordó que la operación de compra-venta entre Celso Erick Garrido Del Castillo y Ana Isabel Martínez Torres, quienes actualmente se encuentran casados bajo el régimen de separación de bienes, es un acto jurídico legal establecido en el Artículo 107 del Código Civil del Estado de Veracruz.

La denuncia pública sostiene que tampoco hay engaño ni detrimento patrimonial en agravio de la menor ni de la señora Yasmín Gómez Bello, puesto que existen datos de prueba que acreditan que el señor Celso Erick se encuentra cumpliendo con el convenio celebrado para obtener su divorcio y fijar la situación jurídica de la menor.

Acusó que supuestamente la encargada de la la Unidad de Medidas Cautelares Veracruz Centro-Norte, dependiente de la SSP, María del Pilar Roa Bándala, rindió una opinión técnica de evaluación de riesgos procesales, en donde recomienda decretar como medida cautelar prisión preventiva justificada, opinión que pone en riesgo la libertad personal de los imputados.

La audiencia inicial estaba programada para el pasado 5 de octubre del presente año y pero por el embarazo de la señora Ana Isabel, se pospuso para el próximo día 12 de octubre.

La abogada afirmó que sus clientes Celso Erick Garrido del Castillo y Ana Isabel Martínez Torres son personas con arraigo en este Distrito Judicial (zona conurbada), que viven a no más de 10 kilómetros del juzgado de Procesos, en donde se encuentra radicado el proceso penal No. 314/2020, que son personas que tienen un trabajo estable, con antigüedad de por lo menos 10 años, honestas, dedicados a su trabajo, que cuentan con bienes propios, por lo que no amerizan prisión preventiva.

Se trata de la carpeta de investigación 7633/2019, relativa al Proceso Penal 314/2020.