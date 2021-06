Festejo al padre; un día cualquiera

"Yo le hablé temprano, porque mi papá está en Orizaba, pero no somos de regalos, solo a mi mamá, sinceramente, ella es la jefa", dijo Germán Cinta, de la colonia Río Medio.

"No es común (la celebración), a veces ni nos acordamos que es Día del Padre... Abrazo a mi papá que todavía vive gracias a Dios y le deseo mucha salud, mis hijos igual, me felicitan, pero hasta ahí, almorzamos todos juntos y tan-tán", expresó Raúl Lara, de la colonia Centro, en Veracruz.

"La cosa no está para salir a restaurantes, sí me celebra mi esposa y mis hijos, pero en casa, eso sí, ese día me dejan ver la televisión como Dios manda, es la forma de apapacharme", compartió José García Campos, del fraccionamiento Playa Linda, en Veracruz.

Visitan cementerios

Aunque la regidora de Veracruz, con la comisión de panteones, Rosario Vera, había anunciado que este domingo los panteones del municipio permanecerían abiertos únicamente para los trámites administrativos como las exhumaciones y para las inhumaciones, el Panteón Jardín, ubicado en J.B. Lobos, de la colonia Pocitos y Rivera, sí registró visitantes.

No faltaron las familias de veracruzanos que sí asistieron para llevarles flores a sus padres, hijos o hermanos que ya no están con ellos en esta vida.

Sin embargo, los visitantes se encontraron con que, las lluvias que se han registrado en días recientes, tienen el lugar lleno de maleza y agua estancada que es generadora de mosquitos del dengue.

Cabe mencionar que aunque sí hubo afluencia, ésta fue mínima, no como el Día de las Madres, que con todo y pandemia se tuvo que poner personal para controlar el acceso y evitar contagios por Covid-19.

Surgimiento

La idea de celebrar el Día del Padre nació en 1910 en Estados Unidos, cuando Louis Smart, una mujer de ese país buscaba lograr el reconocimiento del papel de los padres en la sociedad debido a que fue hija de un papá que quedó viudo.

Pero no fue sino hasta 1972 cuando se oficializó que sería tercer domingo de junio cuando se celebrara a los padres de familia, tras ello, varios países iberoamericanos adoptaron la celebración, entre ellos, México.