Fernando Yunes dice no haber sido llamado a declarar por constancia falsa

El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, dijo que no fue llamado a declarar ante ninguna instancia por la supuesta expedición de una constancia falsa.

Agregó que quienes lo acusan de expedirle el documento a su hermano y hoy candidato a la presidencia municipal, Miguel Ángel Yunes Márquez, desconocen de derecho, pues las personas señaladas realizan funciones facultadas por ley.

"No me han citado a declarar, pero si me citan iré. Pero me da pena que no conozcan de derecho prácticamente nada, hablan de falsificar un documento cuando todas las personas señaladas tienen funciones y están facultadas por la ley".

Insistió que tanto él como presidente municipal, como el director de Gobernación o el Secretario del Ayuntamiento, tienen funciones y facultades establecidas por ley.

"Una falsificación de un documento es cuando yo en mi computadora hiciera un documento del SAT y falsificará la firma del director SAT, eso es falsificar un documento, pero cuando uno tiene facultades no importa que sea el director de protección civil, o la regidora, no se puede hablar de la falsificación de documento".

INUNDACIONES

Yunes Márquez presentó el Programa de Prevención de Inundaciones, para mitigar futuros problemas ocasionados por la temporada de lluvias y ciclones tropicales para el Atlántico, que inicia oficialmente el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre de 2021.

Recordó que las colonias Agustín Acosta Lagunes, Pocitos y Rivera, Malibrán, Floresta, Chivería y Dos Caminos son algunas de las más afectadas con las lluvias.

Se hará el desazolve integral en los mercados, lo que resultaría en más de 3 mil 400 registros, pozos o canales desazolvados en total por la administración.

Además, en este 2021 se limpiaron 338 puntos o áreas donde se registra captación pluvial, lo que representa aproximadamente mil 352 alcantarillas, traga tormentas, registros o pozos de visita hasta el mes de abril del presente, teniendo como objetivo alcanzar los 1,000 puntos desazolvados este año, cifra que se rebasó al llegar a mil 577 puntos desazolvados en lo que va de la administración.

En total, durante toda la administración se han intervenido más de 170 kilómetros lineales en acciones de limpieza y desazolve de canales a cielo abierto, como Los Ríos - Bonfil, Bicentenario, Predios 1 y 2, por mencionar algunos.

Se habilitarán 9 refugios temporales, ubicados en siete colonias del municipio y cuya capacidad usual de atención es de casi mil personas en total.