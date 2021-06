Fernando Yunes asegura haber intervenido únicamente con su voto en elecciones

Consideró que lo importante fue que se superó la expectativa de participación ciudadana en las urnas tanto en Veracruz como en el país.

"Intervine como cualquier ciudadano con mi voto. No voy a caer en la estrategia de ellos para tratar de desvirtuar la elección".

Fue cuestionado una vez más sobre el audio y las acusaciones de Morena, pero insistió en que no caerá en provocaciones ya que salieron a votar más de 230 mil veracruzanos y se debe respetar el resultado, pues incluso ganaron candidatos de Morena en la ciudad.

"No puedes alegar fraude cuando se participó en la misma casilla. Se votó en la misma casilla por alcalde, diputado local y diputado federal y no puedes decir que no no hubo fraude y en otro no".

Agregó que es lo que resta de su administración dará continuidad a los programas sociales y también en la realización de obra pública.

Además la próxima gestión recibirá cero deuda pública y recordó que cuando él asumió el cargo había 250 millones de pesos en cuentas por pagar.

" Van a recibir una administración con finanzas sanas, caminado y el compromiso con la gente es trabajar estos siete meses de manera incansable".

Las autoridades municipales retomaron la realización del Programa Miércoles Ciudadano, para atender a los habitantes del municipio.

El alcalde aclaró que a pesar de la veda electoral no se dejaron de realizar acciones a favor de los porteños, sin embargo, por las restricciones no fueron anunciadas ni hechas del conocimiento público.

