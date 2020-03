Familias veracruzanas viven en total encierro

La fase dos de la pandemia por Coronavirus ya se activó en el país desde hace unos días, por ello, los ciudadanos extreman medidas ante los llamados de las autoridades federales de salud.

Familias enteras como la de Luis Toscano están confinadas al encierro hogareño, normalmente, en su hogar habitan cuatro integrantes, pero hoy son cinco los que viven en su casa.

"Me he quedado muy encerrado. Antes salía a ejercitarme y correr pero no lo he hecho desde hace dos semanas. Mi familia está también encerrada. En especial mi abuela de más de 80 años", antes a su abuela la llevaban a dar un pequeño paseo a algún lugar al aire libre, hoy ya no es así.

El designado

Luis tiene en su cuarto un gel antibacterial y si alguien lo visita, lo primero que hace al recibirlo en la puerta es darle el gel para que se lo aplique.

Luis comenta que si hay que salir de su casa por algo o para algo, él es el indicado a sus 37 años. Otra medida que han instaurado es lavarse las manos a cada rato ya sea con jabón o aplicándose el gel antibacterial.

Una sobrina suya llegó hace unos días de la Ciudad de México por lo de las vacaciones adelantadas, ella toma las clases en línea y no le permiten salir, "se la pasa viendo videos de youtube que es casi lo que siempre hace".

Su novia, quien buscaba trabajo, no logró encontrar porque cuando se declaró la fase 1 tuvo que dejar de buscar.

ISRA

Israel Hernández Granja es un trabajador de Telmex pero a la vez es director de la productora Industrial Granja & Magic, la cual ya ha hizo en Veracruz un cortometraje de nombre "Psiconautas", el cual recibió varios reconocimientos en festivales internacionales.

Él trabajaba en otro corto junto con su equipo de trabajo que se supone empezaría grabaciones este año, pero tuvieron que suspenderlo por el Covid-19.

Él sigue trabajando de lunes a viernes y en promedio visita 5 casas ajenas diariamente, por lo que el riesgo es mayor en él. Es por ello que algunas cosas han cambiado a partir de la declaración de la fase dos.

"Utilizo guantes y cubrebocas industrial para mi chamba, mi familia y yo nos ponemos spray antibacterial en los zapatos cuando alguien llega de la calle, que en este caso soy yo, pues mis padres ya no salen casi".

Agrega que en su casa se usa spray de alcohol, de agua oxigenada y ahora cloro para echárselo a todo lo que se toque. "En casa se trapea con cloro a cada rato y la ropa no se usa más de una vez".

Su padre antes sacaba a pasear al perro, pero ahora sólo van a la esquina, la mascota hace su necesidad y con la misma se regresan a casa. Mientras su señora madre sale ya muy poco al super que tienen cerca, esas tareas fueron confinadas para él.