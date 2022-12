Familia denuncia presunta negligencia médica en hospital privado de Veracruz

La señora Kenia Marisol Reyes Molina exige justicia para su bebé Lucas Elías, quien falleció a los 10 días de nacido por presunta negligencia médica en el parto.

Kenia Marisol tuvo a su bebé el pasado 10 de octubre en una clínica privada en la ciudad de Veracruz, donde acusó una mala práctica por parte de una doctora que labora en conocida clínica privada ubicada en la colonia Zaragoza, en Veracruz.

Mencionó que por indicaciones de su doctora, el parto fue inducido a las 36 semanas de gestación.

Relata que el 1 de octubre tuvo consulta con su médico tratante, con la que platicó el plan de parto. Fue citada el 15 de octubre para una inducción por medio de medicamento, lo anterior tras una revisión que arrojó que el bebé venía en buenas condiciones.

"Nunca me dijo cuál era el medicamento ni tampoco me aclaró que se trataba de un medicamento no autorizado y que este ocasionaba contracciones más dolorosas por su efecto en el útero".

La madrugada del 9 de octubre, Kenia Marisol con 36 semanas de embarazo, presentó un sangrado lo cual informó a su doctora, al realizar estudio en la clínica privada, señala que en el trazo salió que el bebé venía con taquicardia, a pesar de ello la doctora decidió realizar la inducción del parto.

El medicamento suministrado para inducir el parto fue misoprostol.

Tras varias complicaciones el 10 de octubre Kenia Marisol dio a luz a su bebé quien traía el cordón umbilical enredado, presento varias complicaciones.

La familia decidió, también por recomendación de la doctora, trasladar a su hijo a la Torre Pediátrica. Sin embargo, la clínica no los dejaba sacar a su hijo sin el pago de los casi 300 mil pesos, lo cual reunieron con ayuda de préstamos y donativos.

El bebé falleció el 20 de octubre en la Torre Pediátrica por asfixia perinatal y tuvo muchas complicaciones inclusive tenía falla multi orgánica, dañó en el corazón, dañó en el riñón, dañó en los pulmones, nunca pudo respirar por sí mismo, siempre estuvo entubado, comentó la mamá

Lo anterior reiteró, fue consecuencia del parto ya que los estudios durante el embarazo mostraban que no había complicaciones.

Al día siguiente de cremar a su bebé, Kenia presenta su denuncia, integrando la carpeta 5246 en la fiscalía 14, esta fue recibida después de seis horas y acusó falta de empatía por parte del personal de la fiscalía.

La denuncia fue recibida por lesiones y negligencia médica, más no por homicidio, lo que sigue evaluando su abogada.

"Negativa de recibir denuncia por homicidio, la negativa de expedirnos copias de la carpeta, cada vez que necesitamos copia y cada informe que llega nos dice que debemos pedirlo por escrito y regresemos en tres días pues es el tiempo que tienen para resolver, inclusive nos han pedido hojas.

"Tuvimos que interponer un recurso ante el juez de control por la negativa de la fiscal a investigar homicidio y se señaló audiencia para el 5 de diciembre y estando afuera de la sala de audiencias nos indica que hay un atraso y que teníamos que esperar, en ese momento la fiscal sale corriendo, toma sus cosas y se va porque dice que ella no puede esperar".

A la fecha no hay un acuerdo ni se les ha citado a las personas involucradas.

Fotos: Myriam Serrano.

/ct