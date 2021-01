Familia de Óscar Jiménez no se doblega tras 8 años de su desaparición

A casi 8 años de la desaparición de Óscar de Jesús Jiménez Jiménez, su familia no se resigna ni abandona su búsqueda, a la que se sumó la de otra decena de personas en el último trimestre del año 2020, expresó su hermana, Teresa de Jesús Jiménez Jiménez.

Hija de Martha Elba Jiménez Jiménez -quien en esta ocasión no acudió a la misa dominical en la Catedral de Veracruz-, Teresa de Jesús Jiménez resaltó que nadie se resigna a no saber el paradero de un ser querido, y por eso se mantiene la demanda a las autoridades para que no los dejen solos en la búsqueda de Óscar y cientos de personas más.

Su hermano desapareció el 7 de enero de 2013, y aún no lo asimilan.

"Esto no es fácil para ninguna familia, para ningún ser querido, y en este camino hemos encontrado esto, las misas especiales cada primer domingo de mes, para fortalecernos en esta fe y esperanza", aseveró.

TRABAJAR

Resaltó que se exigirá a la autoridad judicial confrontar el ADN de los desaparecidos con los familiares, para identificar a quienes se pueda.

"Ahorita que como saben hubo algunos positivos en las búsquedas, en la aparición de restos, exigir eso a las autoridades: que hagan su trabajo, que a pesar de la pandemia estamos tratando de realizar búsqueda, que cada quién desde su cargo nos siga ayudando a este trabajo y a esta labor titánica para que aparezcan más desaparecidos", subrayó Jiménez Jiménez.

Recalcó que a finales del año 2020 surgieron más demandas de ayuda para dar con el paradero de personas.

"Hay más solicitudes y más integrantes también dentro del colectivo porque esto lamentablemente no ha parado y siguen las desapariciones (...), el último trimestre del año unas 10 personas más, integradas aproximadamente", dijo.

Cabe señalar que Martha Elba Jiménez Jiménez, madre de Teresa de Jesús y de su hermano Óscar de Jesús, es integrante del colectivo El Solecito y no quita el dedo del renglón para que continúen las pesquisas hasta hallar a su hijo o demostrar fehacientemente que ya no existe, pero que termine esa incertidumbre.

DOMINICALES

Por otra parte Teresa de Jesús Jiménez exhortó a la ciudadanía a pedir por la salud de Víctor Manuel Díaz Mendoza, vocero de la Diócesis de Veracruz, quien se contagió de coronavirus.

Remarcó que el apoyo del clérigo ha sido fundamental, a través de las misas del primer domingo de cada mes.

"Nos ha guiado en la fe y en la esperanza, ha sido el vínculo con el señor obispo, y después de las misas nos recibían, cuando todavía estaban las condiciones normales, nos reciben y hacen oración", reconoció y agradeció.