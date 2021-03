Faltan dependencias por resarcir saqueo

"Hay que devolverle al pueblo lo que le han quitado, todavía faltan muchas dependencias", señaló Rosa María Hernández Espejo, precandidata por Morena a la diputación por el Distrito 4 federal, durante su visita al Corporativo IMAGEN del Golfo.

Lamentó que hay muchas trasnacionales que tienen subsidios, que tienen contratos leoninos con todo a su favor, y que todo eso lo paga el pueblo.

"Hay que devolverlo, y hay que concretar todas esas reformas para seguir dando bienestar a la población", dijo la periodista de profesión, quien ha caminado desde el 2018 por este terreno de la política mexicana.

Reprochó cómo desvalijaron a Petróleos Mexicanos: "No producimos gas, lo mandamos a Estados Unidos y Canadá y de allá nos lo regresan licuado, y entonces tenemos que comprárselo al precio que ellos lo pongan y con las heladas y todos los problemas que ellos tienen, lo han encarecido y no nos queda de otra que pagarlo así, lo mismo sucede con la electricidad", señaló.

Dijo que México tiene la capacidad para producirlo, por eso se está restableciendo la refinería Lázaro Cárdenas, se está construyendo la otra, de Tabasco, porque el país tiene que ser autosuficiente.

Agregó que lo mismo sucede con el campo, donde todavía falta mucho por hacer.

"A Liconsa le cuesta mucho acopiar la leche para poder repartirla a la gente, leche buena, así como le cuesta también acopiar el frijol, maíz, de buena calidad, ya no el maíz forrajero que nos vendían en los 80, 90 y 2000 que nos traían de importación el maíz que es para los cerdos y que a nosotros nos los vendían para comer", ejemplificó.

Lamentó que todavía los campos no se restablecen.

"Fue demasiado el daño, por décadas y eso es en lo que hay que trabajar ahora, seguir haciendo todos los ajustes constitucionales necesarios para devolverle al pueblo lo que le pertenece", aseveró.

Problemas

Subrayó que en el Distrito 4 Federal los problemas son, principalmente, la falta de empleo, también la inseguridad sigue permeando, aunque ya no hay secuestros, ahora hay muchos robos a casa-habitación, y obviamente, problemas que tienen que ver con el municipio.

"Las propuestas que en su momento hizo el presidente de la República, ya se están viendo resultados, como por ejemplo los programas a los adultos mayores, los programas para los jóvenes, porque antes ningún presidente había volteado a ver a los jóvenes", reconoció.

Apoyo a jóvenes

Indicó que lo único que hacían los gobiernos liberales era etiquetarlos, burlarse de ellos, llamarles "ninis" porque no estudiaban ni trabajaban.

"Pero no lo hacían porque no les daban oportunidad, porque iban cerrando los espacios en las universidades públicas, iban abriendo espacios en universidades privadas y un joven pobre no tenía acceso, no trabajaban porque no había tampoco condiciones laborales para los jóvenes", explicó.

"Por eso el Presidente instauró la beca Benito Juárez universal para todos nuestros jóvenes de bachillerato, porque lo que se quiere es que nuestros jóvenes estén en las aulas, estén preparándose y ya no estén en las calles", indicó.

Finalmente pidió a la ciudadanía que no decaiga.

"El presidente ha dicho que solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo y es una realidad que ahora en muchos programas es la gente la que se organiza y a través de los comités, les cae el recurso para hacer obras y muchos beneficios en su comunidad", dijo.