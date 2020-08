Falta de regreso a clases generará caída en servicios: Taxistas

Taxistas de la zona conurbada Veracruz -Boca Del Río reportaron una caída de 50 por ciento en el número de servicios y consideran que caerá aún más pues esta vez no habrá regreso a clases de manera presencial.

Patricia Larios, directora Comercial de Radio Taxi GL, señaló que esperaban el retorno a las aulas ya que es una temporada que incrementa sustancialmente sus ingresos, sin embargo, a diferencia de otros años este lunes no habrá reactivación para el sector.

"A nosotros nos detona mucho el regreso a clases pero como tal no va haber porque es un regreso a clases virtual entonces si no hay turismo y no regresan los niños a la escuela será peor. Hay gente que ya está saliendo y en otros estados se implementaron estrategias entonces con las medidas sanitarias adecuadas se podrá reactivar la economía en Veracruz".

Solicitó a los gobiernos trabajar en la difusión y promoción de la imagen de Veracruz para atraer turismo como está ocurriendo en otros estados del país en donde ya se visualiza mayor flujo de recursos.

Mencionó que ante las adversas condiciones económicas hay transportistas que perdieron sus unidades debido a que no pudieron pagar las letras de los financiamientos con las que las obtuvieron.

"Estableciendo los protocolos debidos podemos volver a trabajar y tenemos que hacerlo porque la economía del Puerto está muy mal. Cuando viene el turismo hay un repunte importante entonces se debe dar más apoyo al sector turismo para que la gente venga y podamos reactivar al gremio taxista".

Insistió en que debe trabajarse más en la industria sin chimeneas pues los hoteles y restaurantes también han sido seriamente impactados con el coronavirus.

Para poder obtener ingresos los taxistas además de brindar servicio de transporte están realizando entregas y buscando actividades alternas.

"El gremio ha sido muy golpeado con esta situación, estamos trabajando ahorita al 50 por ciento, la verdad es que no hay trabajo. La condición