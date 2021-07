Falta de movilidad aumenta violencia doméstica

Mariana Fernández Cessa, de la organización Más Vida Más Familia de Córdoba, consideró que hay casos que deben investigarse ya que en ocasiones las agresiones hacia los infantes se justifican por provenir de la mamá.

Sin embargo, el hecho de ser mujeres no implica que puedan tratar mal a sus hijos o imponer castigos físicos.

"La violencia se debe castigar por parte de quien sea. No por ser mujer tengo derecho a maltratar a mi hijo o a loas niños. No se justifica porque yo sea mujer y me hayan violentado a mi. La violencia es mala sea quien sea".

Reconoció que los niños no son los únicos violentados en el hogar ya que las mujeres también siguen reportando un incremento en el maltrato hacia ellas.

Pero cada caso debe estudiarse ya que el confinamiento generó estrés y diversos problemas intrafamiliares.

"Se tiene que denunciar si es el papá, la mamá, si hay golpes. Defendemos a las mujeres y no queremos que las violenten y todo acto de violencia debe ser juzgado y casa caso en particular se debe estudiar y no dudo que haya aumentado por la convivencia y estar en casa".

Asimismo comentó que aquellos golpes, humillaciones y maltratos que lleguen a detectarse en contra de los infantes durante las clases en línea deben ser analizados y sobre todo en caso de quedar grabado interponer la queja correspondiente.

"Si hay pruebas, si quedó grabado debe investigarse. Tenemos que ver que se haga la investigación para llegar a la verdad. Hemos sabido de mujeres que han sido más maltratadas por esta convivencia necesaria impuesta y vamos a seguir defendiendo a las mujeres, los niños".