Falta de módulos para supervisión anual aqueja a pensionados del IPE

Jubilados del Instituto de Pensiones del Estado se quejaron por la falta de módulos para la supervisión anual de pensionados.

Explicaron que el lunes comenzó el pase de lista, sin embargo, en esta ocasión no colocaron infraestructura física para atender a las personas de la tercera edad y los números telefónicos que el IPE puso a disposición se encuentran saturados y no pueden efectuar el trámite.

Un pensionado que pidió omitir su nombre por temor a represalias dijo que deberán acudir directamente a Xalapa a pasar revista, sin embargo, algunos enfrentan problemas de movilidad y no pueden desplazarse.

Recordó que hay adultos mayores que desconocen sobre el uso de computadoras o no tienen acceso a medios electrónicos o telefónicos por vivir en zonas rurales.

A su parecer podrían instalarse módulos y atender a las personas respetando la sana distancia y las medidas preventivas correspondientes.

"Estuvimos marcando a los números que nos dieron y nunca nos contestaron, ya nos pusimos algunos de acuerdo para ir a Xalapa a pasar revista, sin embargo, esto no puede ser ya que siempre nos ponían los módulos en Veracruz y en Boca del Río y así debería ser en esta ocasión. Algunos están entregando programas sociales y lo hacen respetando la sana distancia, así podríamos hacer también este trámite".

La supervisión anual de pensionados comenzó el lunes 1 de marzo pero a través de medios electrónicos y telefónicos.

Y es que sino se reportan podrían enfrentarse a la suspensión del pago de la pensión.

" tienes que pasar revista para que no te den de baja del padrón al pensar que ya no sigues con vida, a veces si no lo haces te llegan a dar de baja o a retener el pago y arreglar ese trámite es laborioso. A esta edad ya no está uno para andar efectuando ese tipo de trámites".

El pensionado reconoció que el IPE les paga puntualmente y que el único problema que enfrentan es el pase de lista.