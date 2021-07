Falta de medicinas afecta a todos en general afirmó presidente del CT

Como derechohabiente del ISSSTE dijo saber que en el Hospital de Alta Especialidad ubicado en la avenida Salvador Díaz Mirón en la ciudad de Veracruz no es raro escuchar que la farmacia no cuenta con el material necesario para surtir todas las recetas.

Opinó que es una situación generalizada, no nada más del Seguro Social y del ISSSTE ni de la ciudad de Veracruz, sino de todas las clínicas y hospitales del Sector Salud en cualquier parte del país, pero resaltó que no por ser común es correcta.

Las personas con enfermedades crónico-degenerativas requieren medicamentos de por vida, pues dejar de consumirlos acelera el deterioro de su salud y en el peor de los casos, acorta la vida del paciente, alertó.

Quienes tienen la posibilidad prefieren conseguir los medicamentos en el sector privado, pero no todos pueden hacerlo y dependen del suministro gubernamental.

"El sistema de Salud, de la seguridad social, está tronando y no es precisamente el personal, los errores humanos; lo que pasa es que hacen falta medicamentos para los niños con cáncer, para pacientes oncológicos, no los hay.

"Se vuelve una cadenita porque empieza a escasear para otras áreas. No hay medicamentos, no hay suficiente personal, sobre todo especialistas; los que tienen una enfermedad crónica padeciendo o la estamos padeciendo, no se acercan y no nos acercamos. Yo mejor voy a la farmacia y compro el medicamento, pero no voy al ISSSTE, porque hay escasez, tienes que hacer filas demasiado grandes, y se corre el riesgo de contagiarse", señaló Gutiérrez García.