Falta de actas de defunción retrasa tramite de becas: DIF

El acta de defunción es el principal problema al que se están enfrentado quienes buscan tramitar la beca de muerte por COVID.

La directora del DIF Municipal de Veracruz, Yamileth Herrera Díaz, mencionó que han recibido 40 solicitudes para recibir el apoyo pero solo han acreditado 25.

Algunas personas no pertenecen al municipio de Veracruz, otros no han podido acreditar que se encontraban estudiando, al menos en el ciclo escolar pasado, pero lo más complicado ha sido presentar la constancia que acredite el fallecimiento por coronavirus de la madre o padre.

"Al final no podemos decir nada, sino simplemente que se cumpla con el requisito, si como tal la Secretaría de Salud al momento de expedir una constancia de defunción no pone que fueron las causas del fallecimiento, nosotros no podemos suponer que fueron otras. Entonces es muy clara la convocatoria, exigen forzosamente que tanto el acta o la constancia tienen que decir, SARS-COV-2 o COVID".

Cabe recordar que el ayuntamiento porteño otorgará becas a todo niño y joven que haya sufrido la pérdida de su tutor a causa del COVID-19.

Los requisitos son: acta de nacimiento y CURP del beneficiado, documento que acredite que se encontraba estudiando en escuela pública, además del acta de defunción de padre, madre o tutor que haya fallecido por COVID.

La convocatoria permanecerá abierta durante la contingencia sanitaria de coronavirus.

"La documentación de está recibiendo vía electrónica en

www.miveracruz.veracruzmunicipio.gob.mx, para que las personas no tengan que salir de sus casas, en caso contrario, se reciben los documentos en la oficina del DIF de Matamoros en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde".

Cada mes harán un corte para dar de alta a los beneficiarios y que a partir del siguiente mes puedan comenzar a recibir su apoyo económico y alimentario.