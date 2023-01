Falso que haya explotado ducto de Pemex en Medellín, fue un incendio de llantas

Autoridades de Medellín de Bravo aclararon que no hubo ninguna explosión de ducto de Pemex en la zona de Lagos de Puente Moreno, como fue difundido a través de redes sociales.

El incidente que generó alarma entre la población se derivó de un basurero de llantas, que personal de Protección Civil municipal atendió oportunamente.

La dirección de Protección Civil informó que dieron atención inmediata al reporte de la supuesta explosión, logrando constatar que no existe riesgo para la población asentada en la zona de los fraccionamientos, toda vez que el fuego se sofocó de inmediato y éste se originó en una pila de llantas.

La dependencia municipal exhorta a la población a no usar las zonas de pastizales como basureros clandestinos, además de invitar a las personas a no difundir información que no esté confirmada, para evitar alarma entre los ciudadanos.