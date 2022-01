La supuesta penalización si se cancelan concesiones de servicios deficientes es una falacia para proteger a malos concesionarios en perjuicio de los usuarios, aseveró la abogada Lorena Rodríguez Díaz , presidenta de la Asociación Jurídica de Licenciados en Derecho, A C.

"Los parquímetros son inconstitucionales porque no te pueden detener un vehículo ni ninguna posesión tuya porque afectan los artículos 14 y 16 de la Constitución. Se llegó a demostrar que eran inconstitucionales y algunos estados los quitaron, los jalaron los ayuntamientos, pero Veracruz nunca los quitó ni modificó.

"Siempre dijeron que no se podía cancelar por la cuestión de una multa. Es una mentira porque cuando hay un contrato se especifica que si tal cláusula se incumple, en ese momento deja de ser contrato; lo mismo con el agua, se van a empezar a aventar la bolita porque no hay ningún pago si existe una pena convencional, y el Grupo MAS está cayendo en lo mismo", aclaró Rodríguez Díaz.

Noticia Relacionada La PMA ha intervenido 83 tiraderos a cielo abierto en Veracruz

Por ello dejó entrever que la supuesta penalización por 3 mil millones de pesos al ayuntamiento de Veracruz si cancela la concesión al Grupo MAS es una falacia.

Desde que se firmó el contrato de concesión con el Grupo MAS se ha dicho que si el ayuntamiento porteño lo deja sin efecto tendría que pagar la referida penalización, pero no se dice cuál sanción hay para el organismo operador si incumple con la entrega de agua potable de calidad e inocua para el consumo humano.

La abogada dejó en claro que no se debe politizar el tema, sino preservar el interés de Veracruz, no el de corporativos si no operan con eficiencia.

Por ello dijo que más adelante buscará un acercamiento con la alcaldesa de Veracruz.

"Yo no veo partidos, jamás he aceptado que si es rojo, verde, azul o morado: yo siempre cuando hay una causa que beneficia al ciudadano voy a hablar, porque no se vale", subrayó Rodríguez Díaz.

Recalcó que al vencer el contrato de Zeus Monitoreo Vial, concesionaria de los parquímetros, y tomar el municipio el manejo de los estacionómetros, se deberán establecer reglas claras para no dejar indefenso al automovilista ante eventuales abusos de quienes estarán a cargo, que serán empleados municipales.

Dijo que hoy en día el conductor no tiene voz ni voto y está a merced del autoritarismo de los uniformados.