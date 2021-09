Piña de Jiménez padecía de diabetes, hipertensión y problemas en el hígado además de que fumaba mucho, el martes decayó en su salud, sin embargo no expresaba ni dolor físico ni malestares, cuenta Bianca la mayor de sus hijas.

"Porque de hecho ella no se sentía mal. Sólo estaba cansada pero como noté que empezó a bajar su oxigenación hable a la Cruz Roja, tengo sueño y quiero dormir me decía", la "Guera" no quería que fuera trasladada a ningún hospital, ya que siempre quiso morir en su casa y con los suyos presentes.

Alcanzó a los suyos

La "Guera" colaboró con este diario en diciembre pasado con notas sobre remedios herbolarios para el Covid, los amuletos que más fueron demandados por la gente para el año nuevo y con predicciones sobre el 2021.

Normalmente se le encontraba en su local F16-18 en el interior del mercado Hidalgo: "Plantas medicinales Don Paco", nombre de su señor padre, un curandero muy reconocido y buscado incluso por ex presidentes como Miguel Alemán y gobernadores como Dante Delgado Ranauro y Fidel Herrera.

A la tarotista le sobreviven su esposo y dos hijas, mientras que ya se reunió tanto con su padre como con su hijo, quien a los 23 años perdió la vida el año pasado por Covid, la "Guera" ayudó a su padre desde jovencita en el puesto y fue como fue aprendiendo poco a poco la cartomancia y otras cosas más.

Aún presente

Bianca Francesca y su padre tomarán las riendas del local, por lo pronto Ana María será recordada por muchos como una mujer que apoyaba a la gente de escasos recursos, siendo la caridad uno de sus lemas.

Bianca su hija, asegura que incluso después de su muerte, su madre anduvo en su casa, pues se sentían su presencia, "ella se ha hecho presente, en verdad, con las personas que la amamos, ahora sí que en el velorio se escuchaba como querían abrir la caja, se escuchaban ruidos, a mi papá le dio un sape, así se llevaban ellos y no había nadie a su alrededor".