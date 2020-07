Extrabajadores de SAS se manifiestan en palacio municipal de Medellín

Trabajadores del extinto Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano realizaron una manifestación en conmemoración de los cuatro años de la desaparición del organismo que operaba el servicio de agua potable en los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín.

La manifestación salió de la carretera a Medellín hasta la planta potabilizadora de El Tejar y posteriormente al palacio municipal de Medellín.

Ahí, los obreros del extinto sistema operador del agua y saneamiento exigieron la recesión de la concesión a las empresas privadas que administran el servicio en los municipios de Veracruz y Boca del Río.

En el primer municipio se trata del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento y en la ciudad boqueña, de la Compañía de Agua de Boca del Río.

La secretaria general del Sindicato José Azueta, Angélica Navarrete Mendoza, recordó que con la desaparición del SAS Metropolitano se perdieron poco más de mil fuentes de empleo.

Los juicios ante Conciliación y Arbitraje, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social continúan, pues a cuatro años no han podido negociar una liquidación justa para los trabajadores.

De la misma forma, Angélica Navarrete recordó que las compañías no han cumplido los objetivos planteados y muestra de ello es que las plantas de tratamiento no son en su totalidad y el agua potable que brindan no es de calidad.