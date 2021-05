Exsome reta a Yunes a transparentar bienes

Que nadie manchado de corrupción sea el alcalde de los veracruzanos, dijo el candidato de la coalición ´Juntos Haremos Historia´

El camino a la transformación de nuestra ciudad comienza hoy, por eso vamos a hacer un cambio en Veracruz, comenzando por acabar con la corrupción que hoy existe en el Ayuntamiento panista, afirmó el candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz", ingeniero Ricardo Exsome Zapata.

Durante su arranque de campaña en un encuentro con periodistas, destacó: "Vamos a hacer que el dinero de los veracruzanos, sirva a los veracruzanos para reconstruir nuestra ciudad, porque hoy el Ayuntamiento la tiene abandonada".

Subrayó que "el cambio a Morena que se va a dar, será para que en las calles no andemos de bache en bache y para que estén iluminados los callejones, calles y avenidas".

Abundó "por eso también vamos a tener un mejor cuerpo de policía y más equipado, para que vivamos tranquilos". El cambio será para que los parques y espacios públicos no sean basureros, sino espacios de convivencia familiar".

Inversión y empleo

Así como "para que las colonias no estén abandonadas, porque sólo les interesa construir y reconstruir el bulevar. El cambió será para dar oportunidades de inversión a las empresas y las industrias, y que se genere más empleo".

"Vamos a lograr el cambio para que el Ayuntamiento sea un gobierno que le sirva a la gente y no sea un negocio del alcalde y sus amigos como lo es ahora. Vamos a acabar con la corrupción que sólo beneficia a unos cuantos".

Insistió que "para que se dé la transformación de nuestra ciudad, hay que comenzar porque nadie manchado de corrupción sea el alcalde de los veracruzanos".

Durante su mensaje sostuvo "dejemos de lado por un momento que alguno de ellos no cumple con los requisitos para ser candidato, hoy les lanzo el reto a todos los contendientes, en especial a los de dudosa reputación, en alusión a Miguel Angel Yunes Márquez, a que le expliquen a los veracruzanos de dónde han obtenido sus grandes fortunas que hoy tienen - bueno, sé que podrán explicarlo - pero que demuestren que son fortunas obtenidas legalmente, sin utilizar de prestanombres a primas o amigos cómplices".

Reiteró "yo supongo que a ustedes también les llama la atención lo habilidosos que resultan ser, quienes sólo han vivido de la política siendo alcaldes o diputados y pueden tener una empresa que tiene una mansión en una zona residencial donde viven, por poner un ejemplo, en Alvarado".

Transparencia

"Los veracruzanos merecen respeto, merecen que quien los va a representar como autoridad no sea alguien a quien le persiguen señalamientos de mentiras, ilegalidad, corrupción, lavado de dinero y negocios familiares, entre otras cosas".

Puntualizó "comencemos por lo básico y seamos transparentes de cara a la sociedad, porque miren, con qué cara alguien va a decir que va a combatir la corrupción, si ellos son la corrupción".

Y ojo, les puedo asegurar que después de este reto me van a querer inventar mentiras, pero no tengo problemas, los veracruzanos saben quién es quién, quién es decente y quién no, quién es honrado y quién no, yo vengo de una familia de trabajo, de una familia solidaria, de principios y valores, de gente que se formó de la nada, sentenció Exsome Zapata.