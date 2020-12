Exsome no se decide; esperará resultados de encuesta de Morena

El diputado federal Ricardo Exsome Zapata señaló que primero esperará los resultados de la encuesta de candidatos de Morena antes de aceptar ingresar a la Secretaría de Economía.

Aseveró que todo político que aspira a la alcaldía quiere hacer lo mejor por Veracruz y por ello sigue evaluando la invitación de Tatiana Clouthier.

La designación de candidatos de Morena será por encuesta y si sale favorecido contenderá.

"El tema de la alcaldía es muy importante. Yo me siento alagado que me hayan invitado a la subsecretaría pero la alcaldía sigue siendo muy interesante. No solo depende mi, no es que yo quisiera. Si salgo favorecido ahí estaremos. No puedo tomar una decisión de irme a la secretaría sin conocer la encuesta. De todos modos si no gano la encuesta pues no lo merecería".

Señaló que el proyecto es mejorar al país y para ello se necesitan los mejores cuadros.

No descartó buscar también la reelección como legislador federal.

Exsome Zapata dijo que en enero dará a conocer los resultados del trabajo efectuado como diputado federal.

Recordó que este año gestionó recursos para la ampliación y modernización de la vía Cabeza Olmeca- Ciudad Industrial.

Para el próximo año buscará la construcción de dos puentes, uno en la entrada a la Central de Abastos y otro hacia La Florida, Seminario y Hacienda la Parroquia.

Se buscará seguir ampliando del aeropuerto hacia el Nuevo Veracruz, sin embargo, dependerá de la recuperación de los derechos de vía que varias empresas invadieron.

Actualmente se ejercen 80 millones de pesos y hay 300 millones más previstos para el próximo año.

"Ya no solo es la lana de lo que cuesta la obra sino que hay que liquidar a las personas que ahí están o entrar a un conflicto legal. Depende de la voluntad política porque hay que hacer deslindes. Este tramo es muy importante porque sirve para los que van a ciudad industrial pero también al aeropuerto".

Finalmente dijo que también se busca retomar proyectos en el kilómetro 13.5 de la ciudad de Veracruz.