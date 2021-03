Expuestos al Covid en el Poder Judicial de Veracruz

Al menos 12 jueces ganaron amparos para recuperar sus puestos en el Poder Judicial del Estado, luego que 40 de ellos se inconformaran por la reforma de 2017, en la que se les estableció el retiro forzoso a los 65 años.

La Magistrada María Concepción Flores Saviaga, adscrita a la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en entrevista exclusiva para el Corporativo Imagen del Golfo, habló sobre el coronavirus y señaló que cerca de 9 jueces murieron por falta de protocolos adecuados, pero además fueron sustituidos por personas sin carrera judicial.

También abordó el tema de la justicia en línea y admitió que Veracruz se encuentra rezagado en dicho esquema.

Justicia en línea

La administración de justicia en línea es manejada desde hace tiempo en varios países y México se quedó rezago.

Se tiene avanzado el juicio en línea en materia fiscal, había tendencias para el área electoral pero no se concretó.

Actualmente con la situación de la pandemia se requiere urgentemente de la colaboración de todos los sectores para que la justicia se active bajo este esquema.

La magistrada recordó que el confinamiento generó problemas de violencia intrafamiliar, de género, problemas de conducta, entre otros.

Incluso la magistrada Cecilia Castañeda impulsó que se establecieran juzgados familiares en el estado.

"A nivel federal se generaron presupuestos para la implementación de la justicia en línea, pero el recurso del Consejo de la Judicatura si se administrara correctamente pudiera ser un elemento que complementara lo que se haya previsto en el presupuesto de la Federación".

Para implementar la justicia en línea en Veracruz se necesita colaboración de los tres niveles de gobierno, ya que solo existe un plan piloto de dos juzgados al margen de la ley.

Coronavirus

Por falta de implementación de protocolos sanitarios, al menos 9 jueces fallecieron de coronavirus.

Pero además su lugar fue ocupado por personas sin carrera judicial, ya que no hubo procesos de selección ni de introducción.

También se presume que desconfiguraron el área administrativa quitando a los contadores capacitados y a quienes se les pagaron postgrados para especializarlos en distintas áreas.

"No se siguen los protocolos que se establecieron por las dependencias de salud. No se acepta la recomendación de ningún juez o magistrado para el nombramiento de personal. Metieron un operativo, gastando el presupuesto, que viene de no sé dónde. A los contadores los desplazaron violando todos sus derechos después de haber gastado en su capacitación".

Desde el 17 de septiembre del año pasado se reactivaron las funciones del Tribunal Superior de Justicia, después de la presión de abogados y justiciables que exigieron el reinicio de actividades, luego de la parálisis de la función de la administración de justicia en el Poder Judicial del Estado.

Acusó que con Isabel Romero Cruz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, no se implementó ningún programa de trabajo, ni se puso orden en temas financieros.

Ante ello los magistrados de la vieja guardia se integraron en un equipo de trabajo, tras considerar que quienes ingresaron hace dos años, ni en la reciente integración, no dan la importancia debida a la autonomía del Poder Judicial y lo que implica la función social de restablecer el Estado de Derecho y el orden.