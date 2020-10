Exportuarios recuperan edificios y cuentas requisas de 1991: Pulido

La recuperación de bienes incautados con la requisa portuaria de 1991 es un hecho; la próxima semana ante un representante de la Secretaría de Gobernación iniciará la negociación, anunció José Alejandro Pulido Cueto, apoderado legal Sindicato Maniobristas, Carretilleros y Cargadores de Veracruz y de la Unión de Estibadores y la Unión de Checadores.

Aclaró que los bienes son edificios gremiales, maquinaria y cuentas bancarias, pero no las plazas que desempeñan los actuales trabajadores, de modo que no entrarán nuevos trabajadores para relevar a los que hoy laboran en los muelles de Veracruz.

Destacó el reconocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al Sindicato Maniobristas, Carretilleros y Cargadores de Veracruz que existía hasta antes de que se hiciera la requisa del puerto de Veracruz y se despojara de su patrimonio a los gremios y sus integrantes.

En consecuencia, a casi 30 años de aquel episodio, la autoridad actual reconoce que os maniobristas, los cargadores y los checadores de aquel entonces siguen siendo los auténticos trabajadores con la personalidad jurídica para recuperar los bienes que les arrebataron en especie y en efectivo.

"Nos tienen que regresar los edificios legalmente; ya los tenemos en posesión pero legalmente sólo nos los entregarán el SAT y la Secretaría de Hacienda. Nos incautaron 43 cuentas, no sabemos en su totalidad los que tengan, contengan, el dinero que tengan esas cuentas.

"El miércoles 4 iniciamos negociaciones con la Secretaría de Gobernación, para buscar resarcir el daño las empresas que están adentro: ICAVE, CICE, CTV, OPG, se quedaron con la maquinaria y con nuestro centro de trabajo. Que nos paguen nuestra maquinaria que se robaron, nos la pagarán con maquinaria de ellos, de ICAVE, de CICE, nos la van a pagar o nos la van a regresar porque nos robaron millones de dólares en maquinaria", señaló Pulido Cueto.

Los edificios que ya tienen en posesión pero falta la documentación oficial son 6: el del Sindicato de Maniobristas; el de la calle Hidalgo; el de Canal; el de Rayón y 16 de Septiembre; el de Netzahualcóyotl y Allende; y el edificio donde está la actual Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver).

Añadió que los maniobristas son los dueños de las 43 cuentas bancarias incautadas en 1991, cuyo monto actualizado se desconoce; así como del 70 por ciento de las acciones de las empresas.

Recalcó que no pretenden reingresar como trabajadores al interior del recinto portuario de Veracruz, pues no pretenden afectar la fuente laboral de quienes fueron contratados después de la requisa, porque ellos no son culpables de aquella decisión presidencial.

Por tanto, señaló que los trabajadores actuales pueden estar tranquilos de que no perderán sus empleos, y que absolutamente ningún exportuario reingresará a la terminal marítima de Veracruz.

Reconoció al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por la apertura y el oficio político para volver a obtener la toma de nota el Sindicato de Maniobristas, Carretilleros y Cargadores de Veracruz, la Unión de Estibadores y la Unión de Checadores.