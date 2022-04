Exponen turistas cobros excesivos e irresponsabilidad con mascotas en las playas

"Ayer casi nos peleamos con una señora porque su perro hizo popo a la orilla y en lugar de levantarla rápido jaló a su mascota y una ola se llevó el excremento estando cientos de niños y personas dentro del agua, eso es una cochinada así que por favor sean más responsables si van a traer a sus perros" comentó Diana Márquez de la Ciudad de Córdoba.

Noticia Relacionada 2022, el segundo año más seco desde 1981

"Unas personas que no son ni de las autoridades nos quisieron cobrar $200 por estacionarnos, no nos dejaron y eso que nos percatamos de no estorbar ninguna salida o algo así. Claramente nos tuvimos que ir mucho más lejos, cosa que no nos había pasado aquí en el Puerto" expuso Eloína del Estado de México.

/ct