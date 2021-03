Existen 9 Tratados de Derechos Humanos para la protección de la mujer

La Doctora Dorothy Estrada Tanck, miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Discriminación contra Mujeres y Niñas destacó la importancia de conocer que existen 9 Tratados de Derechos Humanos ratificados por el estado mexicano que se pueden encausar y concretar en la práctica y la vida diaria de las mujeres.

Durante el quinto y último día del segundo curso "Rutas para construir un proceso electoral libre de violencia política en razón de género", la experta en la materia subrayó la importancia de saber usar estas herramientas, que no se tenían en otras épocas.

"Hay que saber echar mano de ellos, son una caja de herramientas que no se tenía en los 50 60 y que se conozcan estos informes para encausarlos y concretizarlos en la práctica y la vida diaria de las mujeres en materia de tortura, en materia general de derechos civiles y políticos, especialmente importante para la violencia política por razones de género; económico sociales y culturales, y desaparición forzada", subrayó.

En su charla titulada "Dimensión internacional de los derechos a la igualdad y no discriminación de las mujeres" recordó que la construcción de las normas que protegen estos derechos viene de la carta firmada en 1945 por Naciones Unidas, después de la segunda guerra mundial, sin embargo lamentó que no se ha podido evitar del todo.

En 1948 se adopta la declaración universal de los Derechos Humanos en donde dice específicamente cuáles son los derechos que le corresponden a las personas con base a su dignidad humana y por el simple hecho de ser personas.

"Ahí se establecen una lista de derechos, desde los civiles y políticos, libertad de expresión, integridad corporal, libertad de prensa, los derechos humanos civiles y políticos, hasta también los derechos económicos y culturales, educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a participar en sindicatos, todos estos derechos que se especifican se enlistan con igual prioridad y con la misma jerarquía, es decir, no se establece que algunos sean más importantes que otros, y se reconoce también que todos estos derechos humanos corresponden a todas las personas", expresó.

Sin embargo la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es un tratado internacional, no obligaba por sí mismo a los estados y por tanto el siguiente paso lógico de los países sería adoptar un tratado internacional de los derechos humanos, pero en el contexto político de los 50´s y 60´s, no hubo un consenso entre los países.

"La ONU tuvo que adoptar dos tratados internacionales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, dos tratados internacionales que junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, forman lo que se conoce como la Carta Universal de los Derechos Humanos, que sería como una especie de Constitución Internacional", aclaró.

Lamentó que a pesar de ello hubo que diseñar instrumentos específicos sobre mujeres y niñas, porque la realidad social que se vive, muchas veces obstaculiza que las mujeres y niñas pudieran acceder a sus derechos.

"Hoy en día hay varios países que no son parte de los Tratados o son parte pero ponen reservas como los países árabes. Es importante decir que a este grupo de trabajo al que pertenezco se formó por una iniciativa de México, que en 2010 promovió este espació de Derechos Humanos para complementar el Comité sobre eliminación de discriminación contra las mujeres, que existe desde 1979. Por desgracia sigue estando presente la violencia de género, en diferentes niveles, en diferentes grados pero es una lacra que no se ha podido erradicar de ningún país del mundo", señaló.