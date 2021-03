Existe poco financiamento para mujeres que buscan emprender

Pese al discurso, en los hechos a las féminas poco se les reconoce su emprendimiento, aún se les ve como minoría en ese ámbito y no son sujeto de financiamiento para abrir un negocio, afirmó Sofía Pérez Gasque Molina, presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias.

En visita a este puerto para poner en marcha el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo Veracruz que preside Alice Siadous, aseveró que el principal reto es hacerse escuchar todas en los organismos empresariales y garantizar el apoyo a las que deciden emprender, con todas las consecuencias que eso conlleva.

Destacó que la pandemia del coronavirus ha afectado especialmente a las jefas de familia, porque su responsabilidad se triplicó.

"Lo principal que ha afectado es el ámbito de trabajo, viven la triple jornada: estar en casa, cuidar al adulto mayor, cuidar a los niños y ahora aumentarle el ser maestras. Lo que estamos haciendo es ayudarlas con políticas públicas, con asientos de toma de decisiones para mitigar ese impacto y que puedan seguir siendo productivas.

"El emprendimiento de las mujeres durante la pandemia ha aumentado el 25 por ciento porque han buscado la manera de impactar a sus familias y no dejar de llevar el sustento. Son autoempleos y como Consejo tenemos muy fielmente llevarlas a la formalización para que este emprendimiento no se quede nada más en lo inmediato", resaltó Pérez Gasque Muslera.

LA CRUDA REALIDAD

La presidente nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias dejó en claro que una cosa son los discursos sobre el respaldar a las féminas para que salgan adelante con su propio esfuerzo, y otra es la realidad de los apoyos financieros que les permitan iniciar un negocio.

"Los financiamientos actualmente no tienen voz de mujer: el 85 por ciento de las empresas de mujeres en México es de servicio y comercio; por lo tanto no tienen una máquina que pueda garantizar, no tienen una mesa que pueda garantizar, pedir el crédito.

"El Consejo ha hecho una alianza a nivel nacional para que lo activen en todos los estados y lo estará trabajando el comité de Veracruz con un financiamiento donde sólo se les pide no estar en el Buró de Crédito y se les va a otorgar hasta 2 millones de pesos para que puedan abrir su emprendimiento seguir sosteniendo su empresa", subrayó Pérez Gasque Molina.

Añadió que otro factor es el apoyo social, pues muchas de las emprendedoras son madres de familia y para poder trabajar tranquilamente y producir requieren la confianza de contar con guarderías que garanticen un buen cuidado de sus hijos.

Hizo hincapié en que todas ellas deben hacer escuchar su voz en los organismos empresariales en sus estados y a nivel nacional.

En tanto, anunció que el 20 de mayo habrá una rueda de negocios nacional, en una plataforma electrónica en la que se subirán 100 compradores, quienes harán requerimientos puntuales de los productos que ofrecen las empresarias mexicanas y también empresarios.

Convocó a todas las emprendedoras a sumarse al Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, en este caso a través de Alice Siadous, quien es la presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo Veracruz, para trabajar en conjunto y ampliar sus horizontes.

Sofía Pérez Gasque Molina acudió a un café tradicional ubicado frente al Malecón de Veracruz, donde la recibió la empresaria Pilar Fernández, así como a Alice Siadous y otras integrantes del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias.