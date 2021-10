Dejó en claro que no hay negociaciones ni monedas de cambio y que no existe un clima favorable al sector privado porque no ha sido capaz de producir electricidad suficiente, limpia y a precios razonables.

Noticia Relacionada En Veracruz se aprobará la reforma eléctrica: Gómez Cazarín

Advirtió que si se permite que el sector privado tenga mayor margen que el estado para generar y vender la electricidad, continuará el atraco y para el año 2030 el estado apenas tendrá el 16 por ciento de presencia en la generación eléctrica contra el 84 por ciento del sector privado.

Información completa más adelante