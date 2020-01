Exigen veterinarios de Veracruz aplicar leyes por maltrato animal

Médicos veterinarios de Veracruz exigieron a las autoridades estatales aplicar las leyes de salud animal; ya que además de persistir la crueldad muchos dueños optan por abandonar a sus mascotas antes que pagar una curación, cuando llegan a necesitarla.

Gumersinda Hernández, integrante de la Asociación de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies, lamentó que es muy frecuente que las personas lleven a sus perros y gatos a tratamiento y los dejen abandonados sin pagar la cuenta.

"Desgraciadamente llegan con animales muy enfermos y quieren que uno los alivie en dos o tres días con una inyección, después de esto los dejan en las clínicas, en los consultorios abandonados a merced de lo que uno pueda hacer con ellos después que el veterinario ya gastó en productos. Los proveedores no nos regalan los productos".

Recordó que la crueldad ya se encuentra tipificada en el Código Penal y en las leyes de bienestar animal; sin embargo en Veracruz no surten efecto. Por ello, recordó que tener un animal conlleva una responsabilidad.

"Aquí existe la crueldad animal, una crueldad que no ha sido castigada de manera ejemplar y muchos aspectos más en el sentido de que las personas acaparan animales y después no son capaces de garantizar la salud".

En ese sentido exhortó a los propietarios a esterilizar a sus mascotas para frenar la proliferación de gatos ferales y perros callejeros.

"Al no haber responsabilidad de los propietarios debería entrar la ley a tratar de frenar todo este problema, pero si las leyes no funcionan no podemos hacer nada. Las esterilizaciones son indispensables".

Lamentó que actualmente se carezca de una autoridad que sancione, por lo que buscan que se cree la figura de procurador y un comité de vigilancia que dependan de la Procuraduría del Medio Ambiente.