Exigen empresarios investigar robos de maquinarias en Veracruz

Empresarios del ramo constructor demandaron a las autoridades investigar los robos de maquinaria que se han registrado en la ciudad de Veracruz, pues dijeron que es una mala señal para quienes desean invertir aquí.

José Luis Muro Mayans representante legal de la empresa DICONSA, informó que desde hace tiempo diferentes contratistas han sufrido pérdidas de equipo a manos de la delincuencia, y aunque han presentado las denuncias formales no se han esclarecido ni hay personas detenidas.

"En enero, a un amigo le robaron una excavadora 320D, que tiene un valor arriba de 2 millones de pesos. Esta máquina estaba trabajando en un banco de material, llegaron en la noche sujetos desconocidos, eso fue en el año 2020 y fue el primer caso.

"En otra ocasión cerca del aeropuerto, en el fraccionamiento Xa'Na' se robaron una retroexcavadora Caterpillar 420D cuyo valor aproximado es de 900 mil pesos", explicó.

Añadió que recientemente, el 6 de diciembre en el fraccionamiento La Parroquia sustrajeron una retroexcavadora Caterpillar 421 con un valor aproximado de 900 mil pesos, por citar algunos casos.

Estimó que el monto de todo lo robado podría ascender a unos 5 millones de pesos, pero puede ser mayor.

"Se han presentado las denuncias y hemos visto que no han caminado. Es la autoridad la que tiene que investigar y exigimos que la autoridad nos escuche porque ya la gente está muy temerosa de dejar los equipos en cualquier sitio, pues no están encerrados en una bodega, los dejas en cualquier lugar, muchas veces en obras lejanas donde no tienes la seguridad de que pase un rondín de policías.

"Lo que habría que hacer es profundizar las investigaciones para atrapar a esa gente que se está dedicando a los ilícitos", aseveró Muro Mayans.

Hizo hincapié en que ese tipo de situaciones envía una muy mala señal de inseguridad para quienes desean aterrizar sus inversiones en Veracruz.