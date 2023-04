Exigen destituir a Oficial Mayor del Registro Civil de Veracruz

De acuerdo a la doctora en Derecho, Gloria Saavedra López, presidenta de Justicia Proactiva Internacional, asociación civil que brinda asesoría y acompañamiento a personas que carecen de los recursos para contratar a un abogado, se violaron muchísimos derechos de un menor en el Registro Civil de Veracruz, al negarle el derecho humano de asentarlo y otorgarle una identidad.

"Se violaron muchísimos derechos, para empezar, el más importante, el derecho a la identidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud, el derecho a la vida, al exponer al menor a no recibir su pensión de orfandad, a no recibir vacunas por no tener la identidad, al negarle el acta de nacimiento y el nombre", enlistó la especialista.

Aclaró que aunque la madre contaba con el certificado que otorgan en el hospital, con eso lograron las vacunas, luego de sortear muchísimos obstáculos para que el niño recibiera todas sus prestaciones sociales.

"La verdad es indignante que una persona que demuestra no conocer el derecho, esté en un cargo como Oficial del Registro Civil, Sergio Lira Escobar debe de ser destituido inmediatamente de ese cargo", exigió.

"Este funcionario actuó dolosamente porque sabemos que es abogado y él debe de conocer la ley y la norma, y todo el personal que tiene ahí se encuentran bajo un cacicazgo pues únicamente se hace lo que él dice, así sea violatorio de la ley es lo que se hace", manifestó. A través de este medio pidió la destitución del funcionario.

"Yo le pido al gobernador que se pronuncie y destituya inmediatamente a Sergio Lira Escobar de su cargo porque la multa que le está imponiendo el juez de distrito sale del erario del Estado y la responsabilidad patrimonial que le vamos a fincar, y que va a proceder por que hay daños y perjuicios en contra del menor y de la madre, también van a salir a cargo del Estado", indicó.

La historia

El Registro Civil de Veracruz negó el derecho humano de asentar al bebé de Perla en diciembre del 2022, pues únicamente lo querían asentar con los apellidos de la mamá, como madre soltera.

Desde entonces la joven madre emprendió una lucha por hacer valer los derechos de su bebé, a quien el oficial mayor del Registro Civil, Sergio Lira Escobar, le negó el derecho de ser reconocido como hijo legítimo, nacido bajo la figura jurídica del concubinato, legalmente acreditada y equiparada al matrimonio.