Exhortan a Morena a frenar a quienes busquen lucrar con candidaturas

En el inicio del proceso electoral 2021 el presidente del Movimiento Peninsular Sur-Sureste del partido Morena, Fermín García Espinosa, exhortó a la verdadera militancia a frenar a grupos de oportunistas que pretenden enquistarse en el poder político y económico y heredarlo a sus familias.

Acusó que en todo el país, incluido Veracruz, quienes han obtenido cargos públicos al amparo del Movimiento Regeneración Nacional pretenden seguir pegados a la ubre presupuestal a toda costa y por ello hay manifestaciones informativas en todo el país y en carreteras veracruzanas.

"Tenemos gente enquistada dentro de los gobiernos estatales, federales y municipales que manejan el nombre de Morena o lo manejaron desde el 2018 , pero que hoy están abriendo la puerta a la derecha (...), aquí quieren al único hombre que dirige bien los destinos de Morena, que es Gonzalo Vicencio Flores.

"Hay muchos diputados que llegaron por obra del azar, por el efecto López Obrador, diputados federales, muchos diputados locales que están obstaculizando; aquí tienen a Cazarín, la diputada Paola Tenorio, a muchos más. No vamos a permitir que se reelijan, no queremos más de lo mismo, no queremos herederos del trono", aseveró García Espinosa.

Recalcó que existe mucha inconformidad entre los auténticos morenistas porque entraron muchos advenedizos que no quieren dejar espacios para otras figuras.

Llamó a no dejar que los legisladores federales y locales impongan a sus cónyuges y descendientes en las diputaciones, porque hay figuras que no quieren dejarle el camino a otros.

Los eventos informativos en los que también se expresó la inconformidad se realizaron en la zona norte del estado, la Cuenca y Los Tuxtlas, entre otras.