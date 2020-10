Exhorta obispo a feligreses a no bajar la guardia ante COVID y mantener prevenciones

A casi una semana de que la Catedral de Veracruz se reabrió a los feligreses tras medio año de cierre por la pandemia del coronavirus, el obispo Carlos Briseño Arch exhortó a la ciudadanía en general a no bajar la guardia en las medidas sanitarias preventivas, porque el riesgo de contagios persiste y aún no es momento de relajar la prevención.

Desde el miércoles 17 de marzo de este año el obispo anunció el cierre de las iglesias católicas a los fieles, para evitar el disparo de contagios, y aunque algunas en otros municipios fueron abriendo poco a poco, la Catedral lo hizo el martes 29 de septiembre.

La reapertura se hizo bajo estrictas medidas de seguridad, y así ha continuado en ese templo religioso.

Sin embargo, en redes sociales se ha evidenciado que muchas personas no se cuidan y lo que es peor, acuden a festejos multitudinarios, sin cubrebocas y sin guardar la sana distancia, como ocurrió hace una semana en los Portales de Lerdo, en la zona del Zócalo de Veracruz.

Por ello el obispo pidió a la ciudadanía ser cuidadosa y no pensar que ya estamos como antes de la presencia del Covid-19.

"Deben mantener los cuidados, sobre todo no dejar el cubrebocas ni el gel antibacterial, y deben mantener la distancia física, porque esto no se ha terminado.

"Que nadie se confíe, que nadie crea que ya pasó el riesgo para la salud; que no pretendan volver a la vida de antes, como si no existiera el coronavirus, ni querer hacer una normalidad porque todas esas cosas de antes no se pueden hacer todavía, mucho menos reuniones masivas", puntualizó Briseño Arch.