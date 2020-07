Exhorta MRD a denunciar abusos en recibos de luz

La Comisión Federal de Electricidad está por resolver 800 quejas de usuarios por recibos elevados.

Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democrático, dijo que el bimestre pasado varios ciudadanos se quejaron porque les cobraron de más, sin embargo, gestionaron con las oficinas de Xalapa y lograron conciliar y la revisión de los recibos.

Exhortó a la población a que denuncie los abusos de la Comisión Federal de Electricidad, ya que durante la contingencia sanitaria se tiene un aumento en el costo del servicio cuando debería haber sensibilidad de la autoridad.

"Las quejas bajaron porque reconocieron que existieron fallas en el cálculo del consumo, estamos arreglando varias quejas, llevamos cerca de 800 quejas solucionadas, llevamos 800 quejas que fueron resueltas a favor de los ciudadanos."

Insistió en que Veracruz debería tener una reclasificación de tarifas ya que produce energía pero paga altos costos por consumirla.

"La ciudadanía debe iniciar su propia lucha y no dejarse en este momento de pandemia, estamos en rojo vivo en el semáforo epidemiológico. No hay que dejarnos, hay que proteger a la familia y si no hay dinero, que no paguen el servicio de energía eléctrica, primero ver por el alimento de la familia".

Recordó que muchas personas se quedaron sin trabajo durante la contigencia sanitaria y requieren apoyos para que no les corten los servicios básicos por falta de pago.