A unas horas de que arranque la aplicación de la vacuna de refuerzo contra el coronavirus en el municipio de Veracruz , el presidente de Comunidades Seguras en el estado, Jeremías Zúñiga Mezano , exhortó a la ciudadanía a subir y no subestimar a la variante Ómicron.

Admitió que hasta donde se sabe, esa cepa no es no obstante mortal, pero eso no significa minimizarla como si fuera un simple catarro.

"No es que sea menos inofensiva, es menos agresiva que la variante Delta o las otras. Es más contagiosa: antes, para contagiar se necesitan más gotas de saliva; con esta variante basta con una sola porque es 20 veces más contagiosa que la anterior , pero menos agresividad.

"Está contagiando a más personas pero no requiere hospitalización y no está siendo tan agresiva: ataca principalmente la garganta, cuando las anteriores atacan los pulmones", explicó Zúñiga Mezano.

Sin embargo recalcó que sería absurdo e irresponsable comportarse como si ya no hubiera pandemia, pues hizo hincapié en que mientras ésta persista, todas las personas deben cuidarse, mantener las medidas de seguridad sanitaria como el uso de cubrebocas, gel antibacterial o lavado constante de , mantener la sana distancia y no propiciar aglomeraciones.

Cabe señalar que este lunes 24 de enero se pondrá en marcha la vacunación con la dosis de refuerzo para la población de 40 a 59 años de edad del municipio de Veracruz, así como en otros del estado.

Los módulos se ubicarán en el Instituto Tecnológico de Veracruz, el Ágora y Campo Deportivo Amapolas en la colonia del mismo nombre, el estadio de futbol Luis 'Pirata' Fuente y el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 62 en la Unidad Antorchista.

Inicia a las 8:00 de la mañana y termina a las 6:00 de la tarde.

En el primer día se atenderá a las personas cuyo primer apellido empieza con A, B, C, D.