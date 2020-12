Exhorta Diócesis a veracruzanos a no bajar la guardia contra COVID

El obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, exhortó a los veracruzanos a no bajar la guardia contra el coronavirus.

Señaló que aunque comience la aplicación de las vacunas es importante que todos mantengan las medidas pertinentes en contra de la enfermedad.

De lo contrario se corre el riesgo de un repunte exponencial.

"Que nos sigamos cuidando, que no descuidemos aunque estemos pensando en las vacunas hay que ir con el cubrebocas, cuidar la sana distancia y cuidarnos lo más que podamos para no contagiar ni contagiarnos".

Recordó que no se trata únicamente de que una persona no se contagie, sino de evitar contagiar a otros y es que no se sabe qué tan agresivo puede ser el virus en cada organismo.

"Piensa que si te contagias tal vez no te pase nada pero a otro podría pasarle algo grave. Hay que ser responsable de nosotros y si yo me cuido cuidar a otro".

El obispo acudió a la catedral de Veracruz y mencionó que mantendrán la realización de actividades.

Destacó la Misa de la Sagrada Familia, el domingo, dos celebraciones de fin de año así como otras celebraciones en iglesias.