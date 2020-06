Exhorta Canaco Veracruz a no abrir negocios ante festividades del día del padre

Reabrir los negocios en próximos días no es una opción debido al creciente índice de contagios de coronavirus, y aunque el sector está desesperado, deberá esperar lo que defina el gobierno, y todo hace indicar que será hasta julio, expresó José Antonio Mendoza García, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz.

A unas horas del Día del Padre y cuando muchos comercios esperan un respiro en ventas y consumo, el representante del sector vio lejana esa posibilidad, así como la apertura a partir del próximo lunes.

Dijo que estarán pendientes de lo que diga la autoridad municipal y la de Salud, pero reiteró que el panorama no es alentador.

Sin embargo insistió en que la situación ya es insostenible.

"Nosotros esperamos probablemente abrir el día 1 de julio, ya podríamos abrir, desde luego, con las medidas sanitarias y protocolos de trabajo para cuidarnos y a los clientes.

"Mientras las autoridades no autoricen no se va a poder abrir todavía. Pero ya no aguanta más el sector comercial, tenemos que abrir con todas las medidas; por eso estamos haciendo los cursos de capacitación para poder abrir con todas las medidas de higiene.

-Entonces es un hecho que este fin de semana no se abrirán comercios por el Día del Padre?

"No, no tenemos considerada una apertura por parte de los comercios. La última palabra la tienen las autoridades de Salud", subrayó Mendoza García.

Fue enfático en que el comercio organizado es responsable y sobre todo, respetuoso de las autoridades locales, estatales y federales.

Por eso, aunque el agua ya casi les llega al cuello, no se irán por la libre.

Reiteró la esperanza de iniciar la apertura de puertas en julio, porque también tienen compromisos económicos por cumplir.