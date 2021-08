Expresaron que en Veracruz son seis casos pero la cifra nacional es mayor.

Jorge Iván Morales Castro, explicó que fungía como cocinero, y fue despedido en 2018, luego de 18 años de servicio. Mencionó que lo dieron de baja supuestamente por tener sobrepeso.

Se dijo preocupado ya que debido a la situación podría perder las viviendas que obtuvo mediante créditos hipotecarios durante sus años de servicio.

"A mi me dieron de baja y me lo notificaron en la Región Naval en Antón Lizardo, yo era cocinero, estuve 18 años 4 meses, me faltaba un año pasa llegar a la jubilación y me despidieron cuando el contrato se termina supuestamente por el sobrepeso, pero ellos no lo reconocen, nos fuimos al amparo pero lo perdí".

Por su parte Esmeralda Mateo Hernández, dijo que ella se lesionó la columna por un accidente laboral y en lugar de apoyarla la dieron de baja.

Comentó que supuestamente no la atendieron en el Hospital Naval y fue despedida el 19 de noviembre del 2017.

"Me negaron la atención médica aquí en el Hospital Naval de Veracruz y me obligaron a irme a San Blas Nayarit para darme de baja como desertora. Yo demandé y al demandar me regresaron a Veracruz pero solo para darme de baja. Demande mediante la defensora pública, me dieron de baja cuando me correspondía el retiro, ya que ellos me declararon con incapacidad para laborar en las fuerzas armadas".

Admitió que recibió una compensación por el tiempo de servicio, pero la mayor parte fue retenida por el banco como abono al crédito hipotecario que contrajo.