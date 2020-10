Evitar la violencia política de género, reto más importante en elecciones 2021: OPLE

Uno de los retos más importantes del próximo proceso electoral será evitar la violencia política en razón de género.

El Organismo Público Local Electoral, como árbitro electoral, velará para evitar ese tipo de conductas, señaló Tania Vázquez Muñoz, consejera del OPLE.

Se buscará generar condiciones de igualdad y que las mujeres se animen a participar en el proceso 2021.

Una vez recibidas las denuncias y si son procedentes se puede llevar a cabo un plan de seguridad, como parte de las medidas cautelares.

Obligar a que se retire la campaña contra la víctima y evitar que se repitan estas conductas.

Que se suspenda el uso de prerrogativas a agresores o agresoras.

"Son aspectos relevantes porque es la primera vez que se llevará a cabo un proceso especial sancionador para que no exista violencia política. Hemos estado siguiendo muchos casos de los reportados en el país pero también hay casos donde mujeres agreden a otras mujeres y es importante que se denuncie".

Hizo énfasis en que existirá un catálogo de riesgo para apoyar a las mujeres violentadas y es que algunas sienten temor de ser candidatas por esta situación.

"Veracruz está avanzado en estos temas y es importante que las mujeres no están solas y que eventualmente podemos generar asesorías. Siempre que vengan al Ople Veracruz serán escuchadas y atendidas".

Se actuará con criterios objetivos y una vez que se apruebe el manual se difundirá cuáles son las conductas.

A veces se oculta información a las mujeres para impedir que tomen decisiones.

Serán objetivos, claros y darán seguimiento a los casos para actuar en consecuencia.

"Veremos con ojos analíticos para que no se malinterprete la ley. Vamos a ser cuidadosos porque se trata de inhibir la violencia no de fomentar que todo mundo denuncie y se generen figuras que no queremos".

El OPLE será cuidadoso al analizar las pruebas que sean aportadas.