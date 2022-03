esto_pasa_si_el_servicio_del_agua_en_tu_residencia_no_es_independiente

El principal, considera, es el relacionado al servicio del agua y este involucra a las constructoras a quienes pide no dejar problemas a futuro.

"A la hora de vender una propiedad el notario nos exige la constancia de no adeudo de agua y si tú tienes un edificio o un departamento que es conjunto todo, y que no puedes tenerlo en individual o que ellos mismo te lo dan, cuando está el administrador está muy bien pero cuando se van; tenemos muchos edificios en Veracruz y en Boca del Río donde el administrador ya no existe y se vuelve todo un problema porque hay algún vecino que no paga y entonces se va haciendo una deuda y a la larga es un problema.

"Entonces por ahí también es solicitarle a los desarrolladores que no nos dejen esos problemas, que si están comprando un departamento bueno que le dejen su toma independiente y que vean que paguen la factibilidad porque muchas veces es por no pagar la factibilidad y no independizan este servicio", explicó.

Cuestionada sobre las zonas donde se presenta con mayor incidencia esta problemática, señaló que es un problema generalizado.

"La mayoría de los desarrollos ahora te hacen así la venta, o sea te venden un departamento con el mantenimiento y el agua incluida porque no tienen la suficiente capacidad para a lo mejor la factibilidad y de por ahí vamos con este problema".

Señaló que el no tener una toma independiente, hace depender de que todos los inquilinos cumplan con sus pagos para no tener problemas de cortes con la compañía que suministra el servicio.

En el caso de los edificios con régimen de condominio, agregó que también es importante tener claro el reglamento del edificio.