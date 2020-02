Estancado conflicto en Jamapa; exigen intervención de Tesorería

Ciudadanos de Jamapa advirtieron que no permitirán el ingreso al palacio municipal hasta que restituyan a los tres empleadas que fueron despedidos supuestamente de forma injustificada.

Efrén Hernández Ruiz, vocero de los inconformes, justificó el cierre de las oficinas municipales y acusó a la alcaldesa de no querer entablar el diálogo.

"Empezó un grupo de empleadas municipales las cuales fueron despedidas injustificadamente, lo que derramó el vaso fue que una de las trabajadoras fue cesada porque asistió al CRIVER para atender a su hijo, después vinieron dos despidos más".

Pidieron la intervención del Gobierno del Estado debido a que el Palacio Municipal suma un mes cerrado.

Acusó que las autoridades municipales los citaron hasta en cuatro ocasiones para dialogar sobre el conflicto en Jamapa, sin embargo, no asistieron a ninguna pues los dejaron plantados.

Sin resolverse

Por ello dijeron que no quitarán el dedo del renglón hasta que reinstalen en sus puestos a las ex trabajadoras.

"Tenemos un mes a partir de hoy que tenemos tomado el Palacio Municipal de Jamapa, hasta ahorita no hemos tenido una respuesta favorable para liberarlo, en verdad es lamentable lo que se está viviendo en Jamapa".

Pidieron también la intervención de las finanzas municipales ya que en dos años de administración no se han realizado obras públicas.

"Estamos solicitando la intervención de la Tesorería, estamos pidiéndole a la alcaldesa que nos cedieran dos espacios, que son Tesorera y Secretaria, honestamente para que los recursos ya no se sigan desapareciendo del pueblo. Son 68 millones de pesos que han llegado al municipio y no tenemos obras. Hay siete denuncias interpuestas en la Fiscalía General y no hemos visto respuesta alguna".

Reiteró que aunque se extienda la toma del palacio municipal no lo van a liberar hasta que cumplan con sus demandas.