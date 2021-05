Está cansada la ciudadanía de promesas de alcaldes panistas

"La ciudadanía está cansada de lo mismo, en Boca del Río tenemos un gobierno panista desde hace más de 20 años, no han hecho una excelente labor, les ha faltado cumplirles las promesas a la gente", señaló Antonio Morales Murguía , candidato del Partido Fuerza por México a la alcaldía boqueña.

"Si bien el agua es un problema mundial, Boca del Río no se salva de esta problemática, el drenaje es un punto medular porque no tenemos las plantas de tratamiento funcional, de las 5 plantas que existen solamente dos están trabajando, aproximadamente al 80 por ciento, entonces todavía se siguen vertiendo aguas crudas al Arroyo Moreno, a la zona del Manglar y por ende al río Jamapa, todo esto está contaminado y se han perdido muchas especies en toda esta zona", lamentó.

PUBLICIDAD

Detalló que lo primero es cuidar las aguas que se vierten a la zona del Manglar.

Noticia Relacionada Anuncian bachillerato especializado en beisbol para Boca del Río

"La misma contaminación ha provocado que las especies no suban a desovar, que ese es el principal concepto del Manglar, independientemente de su función como vaso regulador; yo creo que podemos recuperar nuevamente ese manglar, obviamente con aguas tratadas. Va a costar mucho trabajo porque no hay ni una sola especie, nada, no hay absolutamente nada de vida dentro del Manglar", advirtió.

Dijo que entre sus propuestas para corregir la problemática económica en el municipio, está detonar el desarrollo económico.

PUBLICIDAD

"Que es lo que la pandemia nos dejó como resultado, una economía debilitada, por lo que propongo seguir impulsando el turismo en coordinación con las cámaras del sector, la restaurantera que es la CANIRAC y la Asociación de Hoteles y Moteles de la ciudad, además de fortalecer y fomentar el turismo deportivo", puntualizó.

Agregó que el crecimiento exponencial de este sector en los últimos años en México y en Boca del Río ha sido bastante bueno pero hay que repuntarlo, en estos tiempos, para poder incrementar la economía en la localidad.

PUBLICIDAD

Apostó por las energías limpias, por lo que propone sustituir todo el alumbrado público y todo el consumo eléctrico de corriente alterna, en todo el municipio, por energía solar.

Dijo que con el apoyo de las fuerzas públicas y la reconstrucción del tejido social se pueden descender los índices delictivos.

PUBLICIDAD

"Tenemos el apoyo de la Guardia Nacional, Policía Municipal, Estatal y Fuerza Civil, ayudados por Marina y Ejército, el problema de la seguridad que tenemos ahorita, básicamente es por el tejido social descompuesto, debilitado que tenemos, es decir, la misma pandemia, el hambre que ocasiona, la falta de economía le ha llevado a la gente a cometer delitos de robo a transeúntes y a casa habitación, si empezamos a construir un tejido social fuerte, bajamos ese índice delictivo", anticipó.

Dijo que de tener la confianza de los ciudadanos el próximo 6 de junio, brindará apoyo a los emprendedores, buscará fortalecer el Hospital de Boca del Río, aunque es Estatal ahí se atienden los boqueños, así como la creación de un hospital de traumatología, porque en la zona se dan muchos accidentes automovilísticos con lesionados por trauma y la creación de un hospital veterinario.

PUBLICIDAD

Finalmente invitó a ir a ejercer el voto cumpliendo con todas las recomendaciones sanitarias que ha dado el INE.