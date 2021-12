Sin embargo desde noviembre registran una gradual recuperación en las ventas, pero por la alta inflación y la escalada de precios se vieron obligados a aplicar incrementos mínimos en las cartas.

"No son incrementos del 20 por ciento, no, no, son ajustes del 5 o 10 por ciento en ciertos productos porque todo está subiendo, por un ejemplo un producto que nos costaba 20 pesos ahora nos cuesta 60 pesos o sea la inflación está muy alta y nosotros tampoco podemos subirle a todos los precios porque que gente va a venir".

Durante 2022 tratarán de absorber los ajustes a los insumos, sin embargo, será inevitable trasladar otro porcentaje, aunque mínimo al consumidor.

Admitió que la economía de las familias no se encuentra del todo bien a raíz de la pandemia del Covid, pero en ocasiones los empresarios se ven en la necesidad de incrementar sus productos ante el índice inflacionario.

"Hay que tratar de lo menos que se pueda afectar al bolsillo para que la gente venga a comer a Boca del Río es lo único que podemos hacer, ayudarlos. Nosotros como ustedes saben tenemos empleados, el mesero, el cocinero y hay que hacer lo viable para que camine el negocio".

Por otro lado admitió que el último mes del año permitió generar empleos temporales en el sector turístico.

Estimó que cada restaurante amplió su plantilla entre15 y 20 por ciento.

"Sería temporal, porque tenemos ya una plantilla que no se quitó pero que tampoco podemos incrementarla de manera fija".

Confió en que la temporada decembrina genere buenas cifras para poder hacer frente a la cuesta de enero.