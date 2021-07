especialistas_recomiendan_seguir_indicaciones_de_aislamiento_por_contacto_estrecho

"Estamos teniendo la introducción de la variante delta del covid en la República Mexicana, lo que ha provocado un ascenso en diferentes partes, por lo que para este contacto estrecho que es de más de 15 minutos acumulados en 24 horas en distancias menores a 2 metros o en lugares cerrados se recomienda a la persona un aislamiento de 10 días aun cuando el PCR haya sido negativa o no presente síntomas", detalló.

Puntualizó la importancia de no disminuir las medidas de prevención y menos ahora que aseguró, la variante delta se maneja en estudios internacionales con un 30% más de contagiosidad.

Dijo que una situación muy común de la transmisión del virus se da con las personas que salen a trabajar, ya que tienen contacto con muchas personas y cuando regresan a sus casas, ellos mismos están iniciando el contagio interno en los núcleos familiares.

"Hay que mantener el lavado de manos constante, la ventilación del hogar y sobre todo no tiene que haber un saludo físico, aunque sea tu familia. Este saludo del puño tampoco es necesario, basta con una semi reverencia o saludo con la cabeza, no pasa nada" explicó.

Hizo un llamado a la ciudadanía para recordar que la vacuna es una factor protector, como el cubre bocas o lavado de manos, por lo que disminuye la probabilidad del contagio pero no la elimina.

"No hay que minimizar el hecho de que los hospitales en este momento no estén saturados o que no veamos tantos intubados y muertos, eso no quiere decir que estemos bien, sino que el número de casos disminuyó en cierta temporada nada más", finalizó.

Juan Manuel Cardona Echeverría, Médico Especialista en Epidemiología