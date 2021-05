´Espaldarazo´ de Morena a Ricardo Exsome

Asimismo, señaló que la ciudadanía no debe dejarse engañar por un candidato que se vale de mentiras para lograr sus objetivos... "Que no los engañen, no se dejen mentir por un ´junior´, que estuvo viviendo en Boca del Río toda su vida, y después se fue 177 días de México, estuvo viviendo en Europa", se oye decir en el video.

Por su parte, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, señaló que es inadmisible que este candidato (Miguel Ángel Yunes Márquez) se haya hecho valer de influencias y parentescos para tramitar documentación falsa y conseguir el registro a la candidatura... "Que aprenda a respetar las leyes veracruzanas", sentenció.

Recordaron que la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez, por la coalición PAN-PRI-PRD, ha estado empañada desde su registro, por acusaciones de falsedad de documentos, por lo que actualmente enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por los delitos de abuso de autoridad, coalición, tráfico de influencia, falsificación de documentos y falsificación de títulos contra la fe pública, él y los involucrados en estos señalamientos.

Finalmente, Esteban Ramírez y Juan Javier Gómez Cazarín hicieron un llamado a los candidatos a continuar caminando casa por casa, solicitando el voto "tres de tres" –diputados federales, locales y alcaldías-.

