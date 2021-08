Es imposible el regreso a clases presenciales debido a las condiciones en las que se encuentra el 80% de las escuelas en Veracruz y Boca del Río, pues las que no han sido desvalijadas por los ladrones, están en muy malas condiciones porque son muy viejas sus instalaciones y el tiempo transcurrido en medio de la pandemia han terminado de darles el tiro de gracia.

Niños Héroes

De acuerdo a la profesora Elizabeth León Castro, directora del turno vespertino de la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec, los ladrones dejaron inservible el plantel.

"En los últimos 8 días se han metido 4 veces a robar, nos dejaron sin cableado eléctrico, incluso se robaron el medidor, y todos los cables de toda la escuela, y sin luz, no tenemos agua, porque además de que las bombas funcionan con energía eléctrica, también se las llevaron", detalló la entrevistada.

Aseguró que el colegio necesita una reconstrucción total, pues no cuenta ni siquiera con apagadores, pues los ladrones se llevaron todo lo que contiene cobre y que pueden vender.

Dijo que desde hace varios días la directora del turno matutino, profesora Martha Carolina Trujillo ya puso la denuncia ante las autoridades, misma que ha tenido que ir a ampliar cada día pues los robos siguen.

"Pedimos a las autoridades correspondientes, que por favor, nos brinden más seguridad policial, mayores rondines, pues los padres de familia y vecinos de la zona nos han dicho que la situación se ha tornado muy peligrosa, pues los asaltos a transeúntes y robos a casas-habitación se han elevado considerablemente", manifestó la directora del plantel ubicado en la Colonia Chapultepec.

A simple vista se nota la urgencia por nuevo mobiliario pues todos los escritorios que ocupan los profesores están en muy malas condiciones, prácticamente inservibles.

Las cornisas muestran el devastador paso de este año y medio, en el que prácticamente la escuela quedó vacía, sin movimiento. El repello se ha empezado a caer a pedazos en algunas partes de los techos y muros.

Y aunque la mayoría de los mini splits funcionan bien, tuvieron que ser resguardados, pues los ladrones ya los habían quitado, sin embargo no les dio tiempo de llevárselos; en cambio sí se llevaron algunos climas viejos, que aunque ya no funcionan, se han quedado ahí, porque la escuela no cuenta con el presupuesto para retirarlos y reparar los huecos en las paredes ya que son 13 salones, y al menos hay dos o tres climas de ventana por salón.

Además las bodegas y los baños fueron saqueados, por lo que ven imposible el regreso a clases presenciales de 200 niños en el turno matutino y más de 90, en el vespertino.

José Azueta

Por su parte, el subdirector matutino de la Escuela Secundaria General No. 1 José Azueta, Juan Manuel Hernández Ramos, señaló que uno de los principales problemas se encuentra en la edificación del plantel, ya que argumentó fue construida en una base de desnivel que constantemente provoca inundaciones. Ante la problemática se diseñó un sistema de drenes, que debido al abandono por la pandemia provocó el crecimiento de maleza.

"El encierro, la humedad, la falta de mantenimiento en los techos y toldos, ha provocado que tengamos fisuras, también se desprendió una gran parte de la losa dejando expuestas las varillas de la construcción, además en el taller de cocina se cayó parte del plafón. La verdad en condiciones no estamos, hace falta mucho dinero", explicó.

Manifestó que los cimientos presentan daños a consecuencia del temblor del pasado 11 de septiembre, de hace dos años. Alertó sobre un muro deteriorado que presenta una gran fractura, por lo que Protección Civil asistió para realizar una evaluación y movilizar unos muros hasta que supuestamente la rehabilitaran, lamentablemente no sucedió a lo que optaron por poner una sustancia de cromato o sulfato de cobre a las varillas y cemento nuevamente para finalizar el problema.

Informó que también fueron víctimas de los amantes de lo ajeno, quienes se robaron todo el sistema de tubería de cobre, mismo que tuvo que ser repuesto por la asociación de padres.

Incontables los daños que presenta la institución, a los que también se añade una bomba de succión y el sistema eléctrico automático.

"Tengo 6 años metiendo documentos para solicitar que se rehabilite el domo y no hay respuesta. Hace años el norte lo levantó doblando toda la estructura, Espacios Educativos, por cuestiones de seguridad, vino y lo quitó. No tenemos luminarias en toda la escuela, el transformador que tenemos es muy viejo y no es suficiente para la cantidad de carga eléctrica que actualmente tiene la escuela", indicó Hernández Ramos.

El regreso

El directivo de José Azueta, una secundaria con mucho prestigio y tradición, estimó que este ciclo escolar habrán 450 alumnos, de los cuales solamente 42 han apoyado económicamente, sin embargo, reconoce que las cuotas son totalmente voluntarias, por lo que apelan a la conciencia de los padres de familia.

"La semana pasada lanzamos una encuesta y nos arrojó que aproximadamente va a regresar de manera presencial entre un 17% y 20%, lo que quiere decir que de cada 100 niños vamos a tener 20. Si nosotros iniciamos el ciclo, estarán 80 niños aproximadamente en los 3 grados, esto involucra la movilización de 54 docentes, habilitar las 18 aulas, porque habrá aulas con 1 o 2 niños", declaró.

"Estamos generando una estrategia de regreso, por ejemplo, las materias esenciales como matemáticas, español, ciencias e inglés, van a citar lunes y martes. Vamos a dividir el grupo en A y B, ejemplo: tercero parte A va a estar el lunes y miércoles; la parte B el martes y jueves, y el viernes vamos a tener a los niños que presenten mayor rezago. No se va a poder dar el esquema completo de materias porque el número de horas no nos lo permite y en los salones habrá un máximo de 13 niños", estimó.

Lamentó que debido a las medidas para el regreso presencial solamente podrán abarcar entre el 20% y 25% del programa escolar, lo que será un gran atraso contando que el año pasado, cuando se inició la pandemia, solo el 40% de los niños tenía acceso a internet; 25% tenía acceso a televisión o radio y el resto fue por grupos de WhatsApp.

"Hicimos una cotización para este regreso y sería por lo menos una tablet por cada salón para el sistema híbrido. Entonces serían 18 tablets, cuando menos por piso se requieren 3 conexiones de internet con una velocidad de 30 MB, lo que daría como resultado, por la cantidad de pisos, 12 conexiones de internet, que fácilmente saldrá en 400 pesos cada uno y no lo tenemos", alertó.

La falta de apoyo de las autoridades es demasiado evidente, una muestra de ello, son las sillas hasta de 30 años de antiguedad, que como dijo el subdirector Juan Manuel, han ido "campechaneando".

"En lo que yo he estado, se ha pedido mobiliario y nos mandaron 35 sillas, se solicitó apoyo de pintura y el ayuntamiento de Boca del Río nos regaló cuatro cubetas de 19 litros, pero era para pintar las canchas. Los huracanes, lluvias y todas las situaciones meteorológicas nos preocupan porque la situación de la escuela si es grave, está muy dañada", reiteró el entrevistado.

Aunque a muchos les suena a chiste, el subdirector no bromea al asegurar que necesitan un edificio nuevo, pues antes de la pandemia ya se veía el deterioro, tal como lo manifestó.

"Cuando lo digo se ríen pero se entiende, esta escuela por sus características estructurales requiere ser demolida para poner solo dos niveles, o sea que ya no exista el tercer nivel, porque por ejemplo, la escalera que lleva al tercer nivel tiene un ángulo de 45 grados, cosa que no debe ser, tiene que tener una pendiente de máximo 30 o 35 grados, porque está muy empinada. Además requiere apuntalar todos los castillos que dan soporte especialmente a las partes intermedias.

La plaza cívica se sigue inundando, el drenaje de los baños está a desnivel y constantemente tenemos inundaciones porque se tapan.

En tecnología, tenemos en la oficina 6 computadoras adquiridas por la asociación de padres, 2 en dirección y un aula telemática, que nada más tiene el nombre porque no hay computadoras, y de las 25 máquinas para mecanografía solo funcionan 8", finalizó.

ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ AZUETA. El edificio que consta de tres niveles presenta fisuras, agrietamientos, falta de mobiliario, pintura, sistema eléctrico muy deteriorado, sin lámparas, se sufre inundaciones y el drenaje en los baños se bota.

PRIMARIA ´NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC. Saqueada completamente, paredes con boquetes, sin climas, sin agua y sin electricidad por el robo de todo el cablerío. Techos, cornisas y paredes cayéndose.